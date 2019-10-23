"Гарик спать не дает?" Полугола жена Харламова удивила сеть откровенным признанием

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус поделилась с поклонниками откровенным снимком и пожаловалась на усталость.
Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одном лишь полотенце.
"Хочу в горячую ванную и поспать хотя бы 4 часа", — написала Асмус.
Кристина Асмус
Фото из Instagram
Кристина Асмус сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Отметим, что в комментариях к публикации поклонники стали писать, что актриса не высыпается из-за своего мужа. Они призвали Гарика дать Кристине наконец-то поспать.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Кристины Асмус, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Кристина Асмус в откровенном белье
Фото из Instagram
Соблазнительная Кристина Асмус
Фото из Instagram
Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Кристина Асмус полностью оголилась в ванной
Фото из Instagram
Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Кристина Асмус сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Кристина Асмус в откровенном боди
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус взбудоражила сеть пикантным снимком, на котором она без одежды позировали в ванной.
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