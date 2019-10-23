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23 октября • обновлено в 10:49
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"Гарик спать не дает?" Полугола жена Харламова удивила сеть откровенным признанием

1.6т Читать материал на украинском

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус поделилась с поклонниками откровенным снимком и пожаловалась на усталость.

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одном лишь полотенце.

"Хочу в горячую ванную и поспать хотя бы 4 часа", — написала Асмус.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото из Instagram

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Отметим, что в комментариях к публикации поклонники стали писать, что актриса не высыпается из-за своего мужа. Они призвали Гарика дать Кристине наконец-то поспать.

"Гарик спать не дает?" Полугола жена Харламова удивила сеть откровенным признанием
"Гарик спать не дает?" Полугола жена Харламова удивила сеть откровенным признанием
"Гарик спать не дает?" Полугола жена Харламова удивила сеть откровенным признанием

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Кристины Асмус, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Кристина Асмус в откровенном белье

Кристина Асмус в откровенном белье

Фото из Instagram

Соблазнительная Кристина Асмус

Соблазнительная Кристина Асмус

Фото из Instagram

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Кристина Асмус полностью оголилась в ванной

Кристина Асмус полностью оголилась в ванной

Фото из Instagram

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Кристина Асмус в откровенном боди

Кристина Асмус в откровенном боди

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус взбудоражила сеть пикантным снимком, на котором она без одежды позировали в ванной.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персоны
Кристина Асмус Гарик Харламов
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
чем дешевле артистка, тем откровеннее снимки - больше нечего показать, да и хвастаться особо нечем
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