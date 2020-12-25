Жена Фагота Ольга Навроцкая призналась, почему у них нет детей

Супруга лидера группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олега Михайлюта 46-летняя дизайнер Ольга Навроцкая рассказала, почему у них до сих пор нет детей.

В программе "Зірковий шлях" на телеканале Украина дизайнер поделилась личной жизнью. Так, она заявила, что рожать детей не спешит, аргументируя факт неподходящим уже возрастом. Но сам 46-летний Фагот не против завести еще одного ребенка.

"Олег очень не против был бы, но у меня в принципе уже и возраст такой, что уже это сложновато сделать и есть определенные… Ну вот нет, не моя тема. Каждому свое, так что я childfree, получается", – призналась Навроцкая.

Фагот и Ольга Навроцкая. Instagram Ольги Навроцкой

Кроме того, Фагот и Навроцкая живут в гражданском браке 11 лет. Дизайнер объяснила, почему они до сих пор не поженились. Как оказалось, Фагот делал предложение руки и сердца Навроцкой, однако, по словам звезды, это произошло в неподходящий момент.

"Он его делал в самом-самом начале, когда я пыталась от него сбежать. В общем, делал, но не вовремя. Я думаю, что если бы мы напились где-то в Лас-Вегасе и пошли поженились, это мне понравилось бы. А так, нет, не хочу", – объяснила дизайнер.

Стоит отметить, что у Фагота есть 10-летний сын Никита от предыдущих отношений. Когда артист познакомился с Навроцкой, он встречался с журналисткой по имени Настя. Несмотря на то, что девушка была от него беременна, музыкант разорвал эти отношения. Он не отрекся от ребенка и принимает активное участие в его воспитании.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее Фагот из ТНМК заразился коронавирусом и назвал свои симптомы.