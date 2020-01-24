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24 января • обновлено в 17:12
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"Страдаю от приступов боли": жена экс-короля Малайзии призналась в серьезных проблемах со здоровьем

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"Мисс Москва-2015" и бывшая жена экс-короля Малайзии Султана Мухаммада V Оксана Воеводина призналась, что страдает сколиозом, к которому добавились и другие серьезные проблемы.

Так, она получила во время родов отек головного мозга, протрузию и три грыжи. По словам девушки, виной всему – эпидуральная анестезия (способ обезболивания, когда инъекция препарата делается в позвоночник. – Ред.). Об этом Воеводина написала на своей странице в Instgaram.

Оксана Воеводина и Султан Мухаммад V

Оксана Воеводина и Султан Мухаммад V

Фото: instagram/rihanapetra

"Во время схваток ко мне зашел анестезиолог, а в тот момент мне было так плохо, что уже темнело в глазах от боли. Я сквозь туман вспоминаю, что врач перед уколом возмутилась, что у меня сколиоз. Она сказала, что, если я дернусь, то она может промахнуться и не попасть в правильное место в позвоночнике... Врач промахнулась. Последствия не заставили себя ждать: у меня отнялись ноги. Затем врачи поставили неутешительный диагноз: Три грыжи, протрузия и отек костного мозга", – рассказала Воеводина.

Оксана Воеводина с сыном

Оксана Воеводина с сыном

Фото: instagram/rihanapetra

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Кроме того, она добавила, что продолжает лечение, но до конца ничего не помогает.

"Я посетила около 10 врачей: нейрохирурги, ортопеды, остеопаты, врачи-мануалы... Мой отец сказал, что остеопатия поможет мне. Но ничего не сработало. До сих пор я периодически дрожу от острых приступов боли. Специалисты удивляются и продолжают повторять: нужно потягиваться и плавать. Когда это уже пройдет?" – написала Воеводина.

Оксана Воеводина

Оксана Воеводина

Фото: instagram/rihanapetra

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Воеводина рассказала, как после родов и развода с бывшим королем Малайзии Султаном Мухаммадом V похудела почти на 30 килограммов.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Малайзия
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