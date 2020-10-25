Жена DZIDZIO о своей карьере певицы: я долго была удобной супругой

Жена украинского артиста DZIDZIO певица SLAVIA (настоящее имя которой Ярослава Притула-Хома) не так давно начала свой сольный проект.

Знаменитость долгое время оставалась в тени мужа, и сейчас она решила вновь возобновить свою музыкальную карьеру.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL SLAVIA рассказала о своем творчестве, о семейной жизни с Михаилом и о будущем пополнении в их семье.

– Ярослава, вы не так давно представили свой хит "Я тобі не мамка". Почему так долго решались на певчую карьеру? Ведь музыкой вы занимаетесь уже давно.

– Музыкой я занимаюсь с детства, сначала посещала специализированную музыкальную школу имени Крушельницкой, позже музыкальное училище и университет культуры и искусств в Киеве. Уже после учебы преподавала в доме культуры "Кристалл" в городе Новояворовск (родной город Михаила). Я учила детей в вокальной студии "Слава". Также параллельно у нас с Михаилом была группа "Друзья", в которой мы вместе пели. Я всегда писала песни для себя, для своих исполнителей, некоторые из них записывала, их можно услышать на моем Youtube канале. Первой моей видеоработой был клип на песню "Чиста, як сльоза". Очень горжусь своим дебютным клипом, потому что это была большая школа, которую успешно прошла.

До выхода дебютного клипа мы переехали в Киев и я продолжила заниматься вокалом с детьми. Но в какой-то момент поняла, что мне нужно развиваться лично. Я решила реализовать свою мечту – стать актрисой. Пошла в киношколу Ukrainian film school. Именно эти занятия помогли мне больше и глубже понять себя и чувствовать людей. И собственно, на основе этих чувств появилась песня "Я тобі не мамка".

Позже осуществилась еще одна моя мечта – я отправила свою песню на Нацотбор на Евровидения. Кстати, моя песня дошла до продюсера DZIDZIO Анатолия Безуха, который сказал: "Что же ты не говоришь, что отправила свою песню на Нацотбор Евровидения. Дай послушать". Я ему дала послушать и он очень хорошо и весело воспринял эту композицию, был поражен. После того он ответил мне: "Я тебе помогу снять клип. Это будет подарком тебе к Новому году".

Кстати, в одном из интервью DZIDZIO сказал, что мой клип получился не таким, как он хотел. Моя видеоработа ему не подходила. Однако все, что там есть, это абсолютно мне органично, ведь сейчас именно так я себя чувствую. Я счастлива, что могу делать то, что мне нравится.

– В одном из архивных интервью вы заявили, что не хотели бы заниматься шоу-бизнесом, поскольку "это не для женщины, мужчина должен строить карьеру, жена должна сидеть дома". Почему так резко поменяли мнение?

– Это произошло не резко, я прошла долгий путь, чтобы прийти к такому мнению. На самом деле, это нормально, если когда-то так говорила. Значит я расту, это мой опыт. Именно тогда мой муж делал карьеру, и говорил, что ему будет спокойнее, когда я буду дома. Он не хотел за меня переживать. Михаил говорил, что он знает, что такое концерты: это работа ночью, это фанаты, и т. д. Я хотела, чтобы моему мужу было спокойно, чтобы он мог строить свою карьеру. А жена должна быть для него поддержкой и опорой. Тогда я решила именно так, и думала, когда у Михаила все сложится, он сможет и мне помочь. Всю свою жизнь я пела, всегда писала песни и до сих пор чувствую в этом свое призвание. Каждая душа, которая приходит на эту землю, должна выполнить свою задачу. Если она этого не делает, то не находит себе места и покоя.

– Почему для сценического псевдонима вы выбрали SLAVIA? Сами так решили или кто-то подсказал?

– Во времена группы "Друзья" я выступала под именем Славка, это такое ласковое слово, которое происходит от имени Слава со Львовщины. Его не все на самом деле понимали. Поэтому когда я писала Славка, некоторые называли меня Славия. Не понимала почему так происходило, просто путали одну букву. Но после съемок моего дебютного клипа "Чиста, як сльоза", режиссер спросил: "будешь менять свое имя, потому что не все его понимают?" Тогда я ответила нет. Накануне выхода этого клипа мне, как бывает у творческих людей, приснилось, что должна стать Славией, а Славка была уже в прошлом. Тогда началась моя уже сольная карьера.

– Расскажите, что ждать вашим поклонникам в ближайшее время в вашем творчестве? Будете ли вы записывать альбом?

– Очень скоро состоится премьера моей новой песни, она уже готова. На этот раз новый трек станет еще круче и интереснее. И совсем скоро ждите альбом.

– Не думали ли вы записать дуэт с DZIDZIO?

– Когда-то мы уже пели в дуэте в группе "Друзья", когда Михаил еще не был DZIDZIO. Помню, как-то в одну из годовщин я написала песню и подарила Михаилу, она называлась "Мрія", затем мы исполнили ее вместе. А новые песни в дуэте с DZIDZIO, возможно, еще запишем.

– Как муж относится к вашему творчеству? Помогает? Дает советы?

– Михаил безусловно успешный артист, я в него верю, он много сделал и еще много сделает. Но, что касается меня, он всегда предупреждает. Он говорит, что это трудно, но я должна пройти свой путь. Я интересуюсь мнением многих, тех, кто успешнее меня, у них есть чему поучиться. Но последнее слово всегда за мной, потому что это мое творчество. После премьеры песни "Я тобі не мамка" я имела безусловный успех, меня заметили, заговорили, и тогда поняла, что Михаил очень ревнивый творчески. Он очень тяжело пережил мою премьеру. Но когда понял, что я настроена решительно, привык к этой мысли. Я долго была удобной женой, но поняла, что самое важное слушать себя.

– Как в семье уживаются два артиста? Хватает ли времени на друг друга?

– Всегда была за то, чтобы больше времени проводить вместе, отдыхать, путешествовать. Этим летом, например, я открыла много интересных, новых мест в Украине, но Михаил не любит отдыхать, не любит путешествовать, он одержим и горит работой. Он всегда работает, и я его принимаю таким, какой он есть. Я это уважаю и даже беру пример. Поэтому тоже решила заняться карьерой.

– Почему вы так редко вместе появляетесь с супругом на публике?

– Там, где нужно бывать на публике, это работа. А Михаил не любит совмещать работу и личную жизнь. Вдвоем мы бываем там, где нас приглашают как семью. Чаще это какие-то частные вечеринки.

– Почему вашу семейную жизнь с Михаилом вы решили не показывать? Это было ваше решение?

– Вспомнила историю: на одном из концертов DZIDZIO его маленькая девочка-фанатка, которая узнала, что у него есть жена, расплакалась. И очевидно, для ребенка это было разочарование. Я думаю, что Михаил просто стал заложником своего образа, у DZIDZIO не должно быть жены. А я, например, почти каждый год выставляю в социальные сети на нашу годовщину свадьбы фото, правда их не так много, которые мне нравятся. В этом году я готовлю для Михаила сюрприз.

– Часто ли вам задают вопрос о том, когда будут у вас дети? И готовы ли вы стать родителями?

– Этот вопрос задают часто не только нам. Сначала спрашивают когда женитесь, потом когда дети, причем не только родные и близкие. Советчиков очень много. Дети рождаются когда им надо, когда приходит их время. Я мечтаю об этом моменте, представляю его и чувствую, что он наступит уже скоро.

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