Звезда Instagram Оксана Самойлова, которая недавно заявила о своем решении развестись с рэпером Джиганом, призналась в том, что находится на грани.

Так, по словам женщины, за последние несколько месяцев на нее свалилось много бед. А теперь еще и вынужденный карантин. Самойлова отметила, что самоизоляция дается ей непросто и ей бы хотелось вернуться к прежней жизни. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

"В списке бед, которые обрушились на меня за последние несколько месяцев, карантин занимает последнее место. По этому поводу даже страдать не успеваю, сил не хватает, но хочется, конечно, иметь возможность свободно работать, гулять, путешествовать и жить. Кажется, вся польза от самоизоляции уже получена: книги, общение с детьми, уборки, марафоны, тренировки, готовка. Все сделано переделано и доделано. Просто лежать и отдыхать сил уже нет. Это самое сложное для всех сейчас, наверное. Все, конечно, бодрятся в Instagram, типа есть еще запал на дополнительный месяц самоизоляции, но лично я – все. На грани", – призналась Самойлова.

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

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