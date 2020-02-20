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20 февраля • обновлено в 11:18
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Внеплановое кесарево и подписанное завещание: жена Джигана рассказала о четвертых родах

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Модель Оксана Самойлова, жена российского рэпера Джигана, на второй день после кесарева сечения рассказала, как прошли ее четвертые роды.

Так, по словам девушки, ее привезли в частную клинику в Майями в 6 утра. Самойловой поставили капельницы, подключили к мониторам и попросили заполнить документы вместе с сертифицированным переводчиком. Среди них, кстати, было даже завещание (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Оксана Самойлова родила сына

Оксана Самойлова родила сына

Скриншот с видео

"Сначала находишься в смотровой. Там ставят датчики, капельницы, смотрят схватки. В процессе подписываешь все документы. Среди них, кстати, было даже завещание, потом кто будет принимать решения за тебя, если ты будешь не в состоянии. Заботливая Америка. Потом мы еще долго ждали подтверждения из банка крови. Без этого никак нельзя, вдруг тебе переливание понадобится. А в операционной все быстро проходит: там с тобой человек 10 врачей находится", – рассказала Самойлова.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Скриншот с видео

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Также супруга рэпера призналась, что роды пошли не по плану. По ее словам, ребенок должен был родиться позже.

Джиган и Самойлова с сыном

Джиган и Самойлова с сыном

Фото: instagram/samoylovaoxana

"Я только сейчас к шести вечера начинаю приходить в себя. Хотя прошло восемь часов после операции. Я не спала всю ночь из-за схваток. Короче, все вообще не по плану было. Как все началось, так и все закончилось", – призналась Самойлова. Она также пожаловалась, что ей никак не удается выспаться, так как ее часто осматривают врачи.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Скриншот с видео

Сейчас Оксана чувствует себя хорошо. Она удивилась, что не испытывала сильных послеоперационных болей. Через семь с половиной часов после родов ей разрешили перекусить. К слову, жена Джигана до сих пор находится в больнице вместе с новорожденным сыном.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Самойлова показала, как выглядила спустя день после четвертого кесарева сечения.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
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