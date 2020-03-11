Жена Бабкина рассказала о состоянии сына, попавшего в реанимацию. Фото

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала о состоянии старшего сына, 13-летнего Артура, который 4 марта попал в реанимацию.
Так, на личной странице в Instagram Снежана опубликовала совместное фото с сыном.
Сергей и Снежана Бабкины с детьми
Instagram @babkin_official
Как сообщила Бабкина, Артур все еще находится в больнице, однако чувствует себя уже намного лучше.
"У нас отличные новости! Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артусику уже намного лучше! Спасибо Вам за поддержку и миллион добрых сообщений", – написала в соцсети Снежана.
Сын Сергея и Снежаны Бабкиных Артур
Instagram @snezhana_babkina
Сын Сергея и Снежаны Бабкиных Артур
Instagram @snezhana_babkina
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 13-летний Артур был срочно госпитализировали в реанимацию с серьезным диагнозом – пневмония с осложнениями. Его пытались лечить дома, но состояние мальчика значительно ухудшилось.
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