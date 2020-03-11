Жена Бабкина рассказала о состоянии сына, попавшего в реанимацию. Фото

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала о состоянии старшего сына, 13-летнего Артура, который 4 марта попал в реанимацию.

Так, на личной странице в Instagram Снежана опубликовала совместное фото с сыном.

Сергей и Снежана Бабкины с детьми Instagram @babkin_official

Как сообщила Бабкина, Артур все еще находится в больнице, однако чувствует себя уже намного лучше.

"У нас отличные новости! Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артусику уже намного лучше! Спасибо Вам за поддержку и миллион добрых сообщений", – написала в соцсети Снежана.

Сын Сергея и Снежаны Бабкиных Артур Instagram @snezhana_babkina

Сын Сергея и Снежаны Бабкиных Артур Instagram @snezhana_babkina

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 13-летний Артур был срочно госпитализировали в реанимацию с серьезным диагнозом – пневмония с осложнениями. Его пытались лечить дома, но состояние мальчика значительно ухудшилось.

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