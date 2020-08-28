Супруга украинского певца Сергея Бабкина Снежана рассказала, что они с мужем переносят коронавирус без осложнений, поддерживают состояние витаминами и пьют много воды.

Такой информацией она поделилась на личной странице в Instagram. Снежана также отметила, они с мужем самоизолировались в квартире родителей музыканта, а за их детьми присматривает ее мама и няня.

"Много вопросом по поводу детей – мы с ними не контактировали в последнее время и с родителями тоже. Они сейчас с моей мамой и няней у нас дома. Мы самоизолировались в квартире у родителей Сережи. По поводу состояния: я не болела ОРВИ уже два года, последний раз был до беременности. Отличие в том, что не забит нос, но запахов и вкусов я не чувствую. Ты не можешь выпить антибиотик или какую-то волшебную таблетку и выздороветь: лекарств никаких нет, и нужно просто поддерживать свое состояние и свой иммунитет витаминками, фрешами, водичкой чистой. Очень большая слабость, она постоянно тебя преследует, и в голове будто обруч железный", – рассказала Снежана.

Жена Бабкина рассказала, как у них с артистом протекает коронавирус (Instagram Снежаны Бабкиной)

Женщина также добавила, что уже идет на поправку, а Сергей переживает первые тяжелые симптомы. К слову, Снежана отметила, что они с мужем недавно сделали КТ легких. Пока оснований для беспокойства нет.

Жена Бабкина рассказала, как у них с артистом протекает коронавирус (Instagram Снежаны Бабкиной)

О том, что Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной заразились коронавирусом, стало известно 27 августа. Артист также рассказывал о симптомах болезни.

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