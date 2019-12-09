"Желаю не быть тупыми обезьянами": cеть взбесил скандал с Моргенштерном в Одессе

Пользователей сети взбесило высказывание российского музыканта Алишера Ваеева, более известного под псевдонимом Morgenshtern, о трауре в Украине после пожара в одесском колледже.

Так, свое недовольство тем, что произошло высказал украинский рэпер Ярмак, а также множество украинцев.

instagram.com/morgen_shtern

"Люди скинули. Прям ах*ел от аморальности. Одесса, нормально тусонули? В стране общенациональный траур, если приезжий музыкант не уважает то, что происходит в нашей стране, то зачем вообще пускать такую пыль?", - написал Ярмак.

Позже между ним и Алишером завязалась небольшая перепалка в комментариях.

"Я чуть прозрел. Я не могу представить украинского артиста, который во время траура в Кемерово кричит со сцены: "на*уй траур". И боюсь представить, чтобы с ним вообще сделали. Я, честно говоря, поражён одесситам, которые говорят: "так а что нам, если траур, сидеть грустить?". Знаете, можно просто уважать. Потому что на таких понятиях, как уважение и сострадание построена вся эволюция человека. Всем желаю развития, добра и не быть тупыми обезьянами", - добавил Ярмак.

"В Одессе российский певец, наверно ртом, Morgenshtern, в день траура по погибшим в пожаре на Троицкой со сцены сказал, — "Просто е**ная показуха. Давайте вместо траура устроим день, бл*дь, крика!". Запоребриковые решили, что им в Украине уже все можно?"

В #Одесса российский певец, наверно ртом, Morgenshtern, в день траура по погибшим в пожаре на Троицкой со сцены сказал, — "Просто @баная показуха. Давайте вместо траура устроим день, бл*дь, крика!". Запоребриковые решили, что им в Украине уже все можно?



pic.twitter.com/amVTrzOuHZ — Одесская исти́рия (@OdessaHistory) December 9, 2019

"8 человек погибли в результате пожара в Одессе, судьба еще 10 неизвестна, национальная трегедия в стране. Российский реперок - Morgenstern иронизирует над этим. В Украине такое можно. Представляю себе такие же высказывания после трагедии в Кемерово. Нет, там бы ничего такого он не говорил"

8 людей загинули внаслідок пожежі в Одесі доля ще 10 невідома, національна трегедія в країні.

Російський реперок — morgenstern іронізує з цього.

В Україні таке можна.

Уявляю собі такі ж висловлювання після трагедії в Кемерово. Ні там би нічого такого він не говорив.

Сучари pic.twitter.com/vb2F3kL2dt — Krus (@IamKrus) December 9, 2019

"Интересно когда был пожар в "Зимней вишне" в Кемерово, он также кричал? Там скрепный пожар был? Езжай на... В Рашку, там ори. А лучше спроси у вашего пуйла, почему в Кемерово дети погибли"

Цікаво коли пожежа у "зимовий вишні " Кемерово, він також волав? Чи там скрепна пожежа була?

Їдь на .... На рашку там горлай. А краще запитай у вашого пуйла, запитай чому у Кемерово діти загинули. https://t.co/CnngiOhKgX — Олександр. Все добре. (@jBl22zvG73qatpk) December 9, 2019

Сам Моргенштерн поспешил оправдаться перед украинцами.

"Хочу немного прояснить ситуацию, потому что очень дорожу аудиторией украинской. Вчера был траур в Одессе из-за того, что сгорел колледж и погибло несколько подростков. Я на сцене, перед выступлением сказал,что траур - это е**ная показуха. Потому что для кого нужен траур? Для кого? Для чего? Для людей, которые умерли? Им по*уй, они умерли. Для родственников может быть - нет. Если бы я потерял ребенка, то последнее, что бы я хотел, чтобы вся страна мне соболезновала. Я бы хотел, чтобы от**бались от меня все. А траур - это просто е**ная показуха. И я крикнул "Давайте устроим не день траура, а день крика о том, почему не проверяют колледжи на пожарную безопасность. Я немного почитал - этот колледж, который сгорел, не проверяли пять лет", - завил рэпер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 8 декабря на концерте в Одессе российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже — "е**ной показухой".

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