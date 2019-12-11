"Ждет судьба Виторгана": астролог расписал мрачное будущее Петросяна

Астролог Павсекакий Богданов прокомментировал свадьбу Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, заявив, что счастье молодоженов не будет долгим.

Об этом эксперт рассказал в интервью Nation News, отметив, что брак юмориста с молодой любовницей закончится достаточно скоро.

Евгений Петросян и Татьна Брухунова КП

Новости Степаненко резко отреагировала на свадьбу Петросяна с молодой любовницей

По словам астролога, Петросяна и Брухунову ждет развод, который будет похож на настоящее шоу. Более того, Богданов провел параллель с судьбой Виторгана.

"Мы составляли его натальную карту. У него ожидается брак, и это последний брак, причем года через полтора у него будет громкий бракоразводный процесс. После Степаненко он обязан затащить в ЗАГС молодую — он ее притащил. Его ждет очередной развод, это будет шоу по всем каналам: крики, слезы, все в таком духе. Судя по натальной карте, он повторит судьбу Виторгана".

Евгений Петросян и Татьна Брухунова Woman.ru

Также астролог рассказал и о финансовой стороне брака:

"В этом браке будет составлен брачный контракт, и она ни копейки от него не получит, но будет слоняться по всем ток-шоу, рассказывая про семейную жизнь и зарабатывая на этом деньги. Он ей не по судьбе, у нее есть без него личная жизнь, она будет иметь три брака и ни в одном не уживется".

Евгений Петросян Инстаграм

По мнению эксперта, сейчас Петросян пытается привлечь к себе внимание:

"Петросян очень магиозависимый. Вокруг него много приворотов и отворотов и магии, которую он делает сам и которую делают ему. Он нереально от этого всего очень зависит, поэтому союз будет недолговечен, и через некоторое время вся страна станет покупать чипсы и смотреть шоу "Развод Евгения Петросяна".

Евгений Петросян Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что молодая любовница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые высказалась после новости о свадьбе с юмористом. 30-летняя Брухунова опубликовала новый пост, в котором призналась, что ее атаковали проклятиями.

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