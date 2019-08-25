"Жарко, очень жарко!" Maruv завела сеть эротическим шоу на "Танці з зірками"

В сети поспорили из-за эпатажного выступления Марув (Анна Корсун) в первом выпуске нового сезона "Танці с зірками".

Первое фото появилось в Instagram проекта. На нем Корсун изображена в кожаном боди и белье, натянутом на брюки. Весь ее номер традиционно состоял из эпатажа и отличался БДСМ-тематикой.

Многим ее выступление понравилось. "Ох Марув и зажгла. Жарко, оочень жарко", "Классно, что Maruv - украинская певица! Нам повезло! Ее ждет мировая слава - она очень талантлива", "Этот танец- это ее стихия, интересно посмотреть другие стили в ее исполнении. Танец понравился", "Это слишком шикарно", — написали в комментариях к посту.

Впрочем, были и те, кому ее выступление совсем не понравилось."Это не для главного паркета страны. При том, что проект смотрят и дети. Но это чисто мое мнение", "Фу! Позор!", "Это типа был танец?", — повозмущались в сети.

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