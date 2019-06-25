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"Жара!" Дочь Игоря Крутого поразила сеть пошлыми фото с огромной грудью

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Дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого Виктория засветила огромную грудь на откровенных снимках.

Так, 33-летняя Виктория Крутая обескуражила поклонников в сети пикантными фотографиями, которые она опубликовала в Instagram.

Один из свежих своих снимков Виктория подписала: "Жара в Москве — кайф!".

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Поклонники девушки в сети пришли в восторг от горячего кадра, о чем они написали в комментариях. Многие отметили, что Крутая прекрасно выглядит, другие же подчеркнули, что у Вики – шикарная грудь.

When in Moscow 💋

Публикация от Tory Story (@victoriakrut)

Nothing but a selfie 🤳

Публикация от Tory Story (@victoriakrut)

"Боже, как ты прекрасна! Просто восхитительна!" – расхвалили фаны Викторию.

"Жара!" Дочь Игоря Крутого поразила сеть пошлыми фото с огромной грудью
"Жара!" Дочь Игоря Крутого поразила сеть пошлыми фото с огромной грудью
"Жара!" Дочь Игоря Крутого поразила сеть пошлыми фото с огромной грудью
"Жара!" Дочь Игоря Крутого поразила сеть пошлыми фото с огромной грудью
"Жара!" Дочь Игоря Крутого поразила сеть пошлыми фото с огромной грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория – старшая дочь Игоря Крутого, которая любит шокировать публику откровенными снимками. Саме же Крутой, при этом, якобы, серьезно болен, из-за чего его внешний вид нередко озадачивает поклонников.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Игорь КрутойВиктория Крутая
Тег
Новости России
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