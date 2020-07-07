Жанне Агузаровой – 58: как выглядит звезда-фрик сейчас и как поменялась после пластики
Во вторник, 7 июля знаменитая советская и российская певица-фрик Жанна Агузарова отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 58 лет.
Агузарова – одна из самых эксцентричных певиц на постсоветском пространстве, обладательница уникального тембра голоса и своеобразного эпатажного стиля. Она до сих пор носит негласный титул королевы рок-н-ролла и вызывает интерес не только у старшего поколения, но и у молодежи. OBOZREVATEL рассказывает, как выглядела артистка в начале своей карьеры и как она изменилась после пластических операций (в конце материала вы также можете посмотреть видео).
В настоящее время Жанна Агузарова давно ведет довольно затворнический образ жизни. Она не общается практически ни с кем из звезд шоу-бизнеса и крайне редко выходит в свет. Певица лишь поддерживает связь со своим родным братом.
За последние годы артистка очень изменилась, поэтому каждое появление певицы в эфире вызывает у поклонников интерес. От интервью Жанна отказывается, но в прошлом году неожиданно сделала исключение для одного из российских изданий о моде.
Личный фотограф Аллы Пугачевой поделился кадром юной Жанны Агузаровой с желтыми перьями на голове. Роман Родин обнародовал фото 57-летней звезды до пластических операций. Очевидно, снимок Жанны сделан на заре ее карьеры. "Марсианка", как ее называют многие поклонники, предстала в необычном виде.
Сейчас, из коротко стриженой блондинки Жанна превратилась в длинноволосую брюнетку с каре до плеч и пышной челкой. Ее неожиданные съемки для одного из глянцевых журналов вызвали ажиотаж среди поклонников, которых удивил внешний вид Жанны Агузаровой.
Судя по практически полному отсутствию мимики, артистка не пренебрегает последними достижениями косметологии и активно пользуется уколами красоты. Кроме того, губы певицы выросли в объеме как минимум в два раза.
Отметим, в 2020 году эксцентричная исполнительница приняла участие в шоу Максима Галкина "Музыкалити", и зрители сразу обратили внимание, насколько невероятно молодо выглядит 58-летняя артистка. За задумкой шоу, исполнители-представители разных поколений должны отвечать на вопросы ведущего и оценивать творчество разных музыкантов. Поклонники высказали мнение, что Жанна прибегла не к одной пластической операции.
Личная жизнь Жанны Агузаровой
Жанна Агузарова всегда вела обособленный образ жизни. У нее нет ни мужа, ни детей. В 80-е годы певица недолгое время была замужем за океанологом Ильей Кабатченко. По словам матери певицы, интеллигентных родителей молодого ученого пугала эпатажная артистка. Потому нет ничего удивительного в том, что они невзлюбили невестку. Это и стало одной из причин ее скорого развода с супругом.
Вскоре после этого Жанна начала встречаться с Ником Полтораниным. Любовник стал администратором и директором певицы. Именно Ник вскоре надоумит звезду пуститься в сольное плавание и уйти из группы "Браво". А в начале 90-х вокалистка с возлюбленным отправились покорять Америку. В США певице пришлось начинать все сначала. В Лос-Анджелесе она пела в ресторанах, пыталась записывать какие-то композиции, работала диджеем. За Полторанина вокалистка собиралась замуж. Они даже мечтали о детях. Но расстались также неожиданно, как и уехали в Америку. Полторанин в одном интервью признался, что личным отношениям Жанна Агузарова предпочла карьеру. Сегодня ничего не известно о возможной семье певицы. Детей у нее нет.
Соседи по дому вспоминали, что раньше Агузарова могла позволить себе устроить пьяное застолье, отголоски которого доносились на несколько этажей вверх и вниз, но в последнее время успокоилась.
У артистки есть недвижимость в США, но сейчас Жанна Агузарова живет в России. У певицы есть роскошная трехкомнатная квартира в Москве.
Смотрите также выпуск шоу Максима Галкина "Музыкалити" на YouTube онлайн:
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