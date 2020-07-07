Жанне Агузаровой – 58: как выглядит звезда-фрик сейчас и как поменялась после пластики

Во вторник, 7 июля знаменитая советская и российская певица-фрик Жанна Агузарова отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 58 лет.

Агузарова – одна из самых эксцентричных певиц на постсоветском пространстве, обладательница уникального тембра голоса и своеобразного эпатажного стиля. Она до сих пор носит негласный титул королевы рок-н-ролла и вызывает интерес не только у старшего поколения, но и у молодежи. OBOZREVATEL рассказывает, как выглядела артистка в начале своей карьеры и как она изменилась после пластических операций (в конце материала вы также можете посмотреть видео).

Жанна Агузарова в детстве Яндекс Дзен-канал MUSIC

В настоящее время Жанна Агузарова давно ведет довольно затворнический образ жизни. Она не общается практически ни с кем из звезд шоу-бизнеса и крайне редко выходит в свет. Певица лишь поддерживает связь со своим родным братом.

Жанна Агузарова в молодости Яндекс Дзен-канал MUSIC

За последние годы артистка очень изменилась, поэтому каждое появление певицы в эфире вызывает у поклонников интерес. От интервью Жанна отказывается, но в прошлом году неожиданно сделала исключение для одного из российских изданий о моде.

Жанна Агузарова Комсомольская правда

Личный фотограф Аллы Пугачевой поделился кадром юной Жанны Агузаровой с желтыми перьями на голове. Роман Родин обнародовал фото 57-летней звезды до пластических операций. Очевидно, снимок Жанны сделан на заре ее карьеры. "Марсианка", как ее называют многие поклонники, предстала в необычном виде.

Жанна Агузарова в юности Instagram Романа Родина

Сейчас, из коротко стриженой блондинки Жанна превратилась в длинноволосую брюнетку с каре до плеч и пышной челкой. Ее неожиданные съемки для одного из глянцевых журналов вызвали ажиотаж среди поклонников, которых удивил внешний вид Жанны Агузаровой.

Жанна Агузарова: как выглядит сейчас Скриншот из видео

Судя по практически полному отсутствию мимики, артистка не пренебрегает последними достижениями косметологии и активно пользуется уколами красоты. Кроме того, губы певицы выросли в объеме как минимум в два раза.

Жанна Агузарова Комсомольская правда

Отметим, в 2020 году эксцентричная исполнительница приняла участие в шоу Максима Галкина "Музыкалити", и зрители сразу обратили внимание, насколько невероятно молодо выглядит 58-летняя артистка. За задумкой шоу, исполнители-представители разных поколений должны отвечать на вопросы ведущего и оценивать творчество разных музыкантов. Поклонники высказали мнение, что Жанна прибегла не к одной пластической операции.

Жанна Агузарова в 2020 году ("Музыкалити" с Галкиным) Скриншот из видео

Жанна Агузарова в шоу "Музыкалити" с Максимом Галкиным Скриншот из видео

Личная жизнь Жанны Агузаровой

Жанна Агузарова всегда вела обособленный образ жизни. У нее нет ни мужа, ни детей. В 80-е годы певица недолгое время была замужем за океанологом Ильей Кабатченко. По словам матери певицы, интеллигентных родителей молодого ученого пугала эпатажная артистка. Потому нет ничего удивительного в том, что они невзлюбили невестку. Это и стало одной из причин ее скорого развода с супругом.

Молодая Жанна Агузарова Яндекс Дзен-канал MUSIC

Вскоре после этого Жанна начала встречаться с Ником Полтораниным. Любовник стал администратором и директором певицы. Именно Ник вскоре надоумит звезду пуститься в сольное плавание и уйти из группы "Браво". А в начале 90-х вокалистка с возлюбленным отправились покорять Америку. В США певице пришлось начинать все сначала. В Лос-Анджелесе она пела в ресторанах, пыталась записывать какие-то композиции, работала диджеем. За Полторанина вокалистка собиралась замуж. Они даже мечтали о детях. Но расстались также неожиданно, как и уехали в Америку. Полторанин в одном интервью признался, что личным отношениям Жанна Агузарова предпочла карьеру. Сегодня ничего не известно о возможной семье певицы. Детей у нее нет.

Жанна Агузарова Комсомольская правда

Соседи по дому вспоминали, что раньше Агузарова могла позволить себе устроить пьяное застолье, отголоски которого доносились на несколько этажей вверх и вниз, но в последнее время успокоилась.

У артистки есть недвижимость в США, но сейчас Жанна Агузарова живет в России. У певицы есть роскошная трехкомнатная квартира в Москве.

Смотрите также выпуск шоу Максима Галкина "Музыкалити" на YouTube онлайн:

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