Ныне покойная певица Жанна Фриске вызвала ажиотаж, появившись в поздравлении.

Поздравление опубликовала в Инстаграм 10 января певица Наталья Могилевская в адрес клипмейкера Алана Бадоева.

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Могилевская прикрепила фото обложки российского мужского журнала XXL от декабря 2010 года.

На нем сама Могилевская, а также Бадоев, Вера Брежнева, Светлана Лобода и Жанна Фриске – в ногах у Бадоева.

В сети есть клип, как делали главную фотосессию для того номера, посвящённого десятилетию журнала.

Судя по комментариям к посту Могилевской, особый ажиотаж вызвала Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году.

Для того номера XXL Бадоев задал каждой из певиц по пять личных вопросов.

Жанна Фриске признала, что все влюбленные — мазохисты, Вера Брежнева ответила, что легко сказать "нет", но трудно его осуществить, а Лобода сообщила, что предпочитает одного любовника.

Кстати, читайте на OBOZREVATEL интересную деталь о любовнике Лободы.

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