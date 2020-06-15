Жанна Фриске умерла пять лет назад: как живет ее семья сегодня

Популярная российская певица Жанна Фриске умерла ровно пять лет назад после продолжительной борьбы с раком мозга. Ей был 41 год.

У Жанны остались родители, Владимир и Ольга Фриске, сестра Наталия. А также сын Платон, которого она родила от гражданского мужа, телеведущего Дмитрия Шепелева. В годовщину смерти певицы OBOZREVATEL расскажет, как спустя годы живет ее семья.

Жанна Фриске

Родители Фриске

После смерти певицы между ее родителями и гражданским мужем Дмитрием Шепелевым разгорелся конфликт. Так, отец Жанны посещал многие ток-шоу и обвинял телеведущего в том, что тот не дает близким артистки видеться с ее сыном Платоном.

Родителя Жанны Владимир и Ольга и Дмитрий Шепелев

Позже он вместе с супругой Ольгой подал на Дмитрия в суд и смог добиться права общаться с внуком. Однако уже почти три года родители Жанны жалуются, что Шепелев препятствует этому.

Жанна Фриске (справа) с сыном, сестрой и мамой

Также семья Фриске была замешана в скандале с благотворительной организацией "Русфонд", которая помогла собрать 25 миллионов рублей на лечение певицы. Напомним: после смерти Жанны организация потребовала вернуть деньги, которые не были потрачены, а именно 21 миллион. Однако близкие певицы заявили, что вся сумма была направленна на оплату счетов из медицинских учреждений.

Жанна Фриске с родителями и сестрой Натальей

К слову, документы о расходовании средств они отказались предоставлять. После чего благотворительный фонд подал в суд на родных Жанны, который обязал их выплатить долг.

Владимир и Ольга Фриске

В настоящее время все финансовые споры, возникшие после смерти Жанны, урегулированы, семья вернула "Русфонду" долг в размере 21 миллиона рублей, а вот решить проблемы внутри семьи и наладить общение с Дмитрием Шепелевым и маленьким Платоном так и не удалось.

Сын Жанны Платон, сестра Наталья и родители Владимир и Ольга

"После завершения финансовых разбирательств с "Росфондом" мы так и не видимся с Платоном. Отец из-за этого очень переживает, а мама постоянно плачет... Шепелев делает все, чтобы мальчик забыл родственников со стороны матери... Мы даже не знаем, где он живет", – рассказала сестра Жанны Наталья.

Сестра Фриске Наталья

Что касается сестры Жанны Натальи, то через два месяца после ее смерти, девушка потеряла ребенка – у нее случился выкидыш. Последующие попытки подарить мужу Сергею Вшивкову наследника, увы, не увенчались успехом.

Жанна Фриске и ее сестра Наталья

Через некоторое время Наталья с мужем переехала на Шри-Ланку, где пыталась открыть семейный ресторанчик. Но бизнес не стал успешным. Супруги стали много ссориться. И недавно сестра Фриске заявила, что они с Сергеем расстались после 5 лет брака.

Наталья Фриске с супругом Сергеем Вшиковым

Сейчас Наталья работает в сфере красоты, она мастер-бровист. Также она активно ведет свою страницу в Instagram, где общается с поклонниками.

Наталья Фриске

Наталья Фриске

Сын Фриске Платон

Единственный сын покойной Жанны Платон остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым. Телеведущий не публикует фотографии наследника, поэтому догадываться о его жизни можно только по редким откровениям отца.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном

Так, однажды Шепелев поделился, что по совету психолога попросил близких не говорить Платону, что его мама была звездой и популярной певицей. Таким образом Дмитрий пытается создать у ребенка чувство и понятие, что она – живой человек.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном

Также телеведущий признавался, что старается быть хорошим отцом. Устраивает ребенку шикарные праздники и поддерживает его интересы. По словам Дмитрия, Платон растет настоящим фанатом рок-музыки.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном

К слову, мальчику недавно исполнилось семь лет. В этом году он пойдет в первый класс. К поиску школы Шепелев подошел со всей ответственностью, остановив выбор на частном учебном заведении с отличной репутацией и рейтингом. По информации КП, учебное заведение находится в центре Москвы и за год обучения берет 1 миллион 400 тысяч рублей.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном

Сам же Шепелев сейчас встречается с архитектором Екатериной Тулуповой, у которой от прошлых отношений осталась дочь.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.