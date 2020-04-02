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2 апреля • обновлено в 23:38
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Жанна Бадоева рассказала о жизни в Италии во время пандемии коронавируса

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Украинская ведущая, звезда шоу "Орел и решка" Жанна Бадоева рассказала о жизни в Италии во время пандемии коронавируса.

Она уже семь лет живет в Падуе, пишет "Экспресс газета".

Звезда "Орла и решки" рассказала о жизни в Италии во время пандемии коронавируса

instagram.com/zhanna_badoeva

"Очередей в магазинах нет, туда можно ходить только по одному. Каждый день нам в почтовые ящики раскладывают одноразовые маски, чтобы все их носили. Люди очень серьезно относятся к этой ситуации. Все общаются по телефону, а походы по магазинам и прогулки с собаками для нас теперь превратились в праздник", — говорит Бадоева.

Ведущая и ее семья почти не выходят из дома, только изредка посещают магазин, чтобы купить продукты.

Звезда "Орла и решки" рассказала о жизни в Италии во время пандемии коронавируса

instagram.com/zhanna_badoeva

Как ранее писал OBOZREVATEL, ведущая не могла вернуться из США к себе домой в Италию.

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Автор
Мария Дидык
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
*Каждый день нам в почтовые ящики раскладывают одноразовые маски.* Везет.
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