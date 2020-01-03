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3 января • обновлено в 09:14
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"Жаль, он не сын Алсу": Шнуров высмеял "накрутку баллов" на шоу "Голос"

1.7т
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал итоги восьмого сезона шоу "Голос", победителем которого стал Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе.

На своей странице в Instagram артист опубликовал отрывок финального выступления своего подопечного Антона Токарева, который занял второе место.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

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Публикацию Шнуров сопроводил коротким стихом:

"Я бы накрутил бы баллы. Но не дали, не спасу. Ученик мой, славный малый, Жаль, что он не сын Алсу".

Таким образом лидер "Ленинград" намекнул на скандал с дочкой певицы Алсу на шоу "Голос.Дети". Тогда артистку обвинили в том, что она накрутила голоса для победы своей дочки.

Алсу с дочкой на шоу "Голос. Дети"

Алсу с дочкой на шоу "Голос. Дети"

rg.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров и Константин Меладзе поскандалили в эфире росТВ. Продюсер раскритиковал музыканта из-за участницы шоу "Голос" Рагды Ханиевой.

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Автор
Анна Михно
Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Разные сорта дерьма на паРРаше! Вонь от них одна!
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