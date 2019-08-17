"Жаль, что замужем": Тодоренко похвасталась отдыхом в Одессе без Топалова

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, посетила Одессу.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, поделившись с поклонниками свежим фото. Очевидно, девушка приехала в Украину без своего мужа Влада Топалова.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Соцсети

"Сегодня успела: встретиться с подругами, обсудить "житие" и работу YouTube-канала, прогуляться по городу (5км) с детьми, сфоткаться с 34-я прохожими, один из них даже сказал: "Регина, вы – девушка моей мечты, жаль, что замужем", – рассказала певица в посте.

Многие подписчики обратили внимание на внешний вид Тодоренко – на снимке она позировала в свободном белом платье в мелкий горошек и кроссовках.

instagram.com/reginatodorenko

"Регина превратилась в колхозницу, грустно... Где же та нереально стильная красотка из "Орла и решки" "А где Влад?" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

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