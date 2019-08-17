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"Жаль, что замужем": Тодоренко похвасталась отдыхом в Одессе без Топалова

1.4т Читать материал на украинском

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, посетила Одессу.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, поделившись с поклонниками свежим фото. Очевидно, девушка приехала в Украину без своего мужа Влада Топалова.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Соцсети

"Сегодня успела: встретиться с подругами, обсудить "житие" и работу YouTube-канала, прогуляться по городу (5км) с детьми, сфоткаться с 34-я прохожими, один из них даже сказал: "Регина, вы – девушка моей мечты, жаль, что замужем", – рассказала певица в посте.

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Многие подписчики обратили внимание на внешний вид Тодоренко – на снимке она позировала в свободном белом платье в мелкий горошек и кроссовках.

"Жаль, что замужем": Тодоренко похвасталась отдыхом в Одессе без Топалова

instagram.com/reginatodorenko

"Регина превратилась в колхозницу, грустно... Где же та нереально стильная красотка из "Орла и решки" "А где Влад?" – написали в комментариях.

"Жаль, что замужем": Тодоренко похвасталась отдыхом в Одессе без Топалова
"Жаль, что замужем": Тодоренко похвасталась отдыхом в Одессе без Топалова
"Жаль, что замужем": Тодоренко похвасталась отдыхом в Одессе без Топалова
"Жаль, что замужем": Тодоренко похвасталась отдыхом в Одессе без Топалова

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

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Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Место
Украина Одесса
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия
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Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Читал про войну Украины и России на этом сайте. Что вроде как некоторые украинцы верят, что она есть.
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