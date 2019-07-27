"Жаль, что не ты президент!" Звезда "Квартала" произвела фурор новым образом

Участница "Квартала 95" Елена Кравец продемонстрировала стильный лук на съемках нового выпуска шоу "Лига смеха" в Одессе.

Член жюри проекта появилась перед публикой в платье от украинского бренда VALERY KŌVALSKA.

"В жюри на "Лиге смеха" решила немножко постоять, перед тем как немножко посидеть. Валерия Ковальская, спасибо за этот образ и особенно за отстегивающийся рукав на молнии. Это супер-идея для лета!" — подписала кадр знаменитость.

Поклонники Кравец оценили образ артистки и тут же принялись писать хвалебные комментарии.

"Даже жалею, что не ты наш президент! Креативно!", "Почти Джулия Робертс на Оскаре. Браво!", "Это платье такое же необычное и женственное, как вы!" — написали юзеры.

Скриншот instagram.com/lennykravets

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравец поразила снимком в соблазнительном мини и с глубоким вырезом в зоне декольте.

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