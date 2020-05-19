Жаклин Кеннеди умерла 26 лет назад: трагическая судьба иконы стиля и первой леди США

19 мая 2020 года исполняется 26 лет со дня смерти знаменитой первой леди США, жены убитого 35-го президента Джона Кеннеди – Жаклин.

Она стала героиней целой эпохи, про нее снято 5 фильмов, написано огромное количество книг, а дома моды неоднократно посвящали ей свои коллекции, беря за основу ее образы. За что она стала проклинаемой женщиной в США и как смогла добиться прощения своей страны – читайте в материале OBOZREVATEL.

Джон и Жаклин Кеннеди

Что известно о Жаклин Кеннеди: краткая биография

Жаклин родилась в 28 июля 1929 году в престижном пригороде Нью-Йорка Саутгемптоне в богатой семье. Их предки были из числа старой аристократии.

С детства Жаклин привыкла к исключительной роскоши: получила самое лучшее образование, которое в то время могло дать ей общество, в идеале владела верховой ездой, была приучена к манерам и увлекалась французской литературой - читала ее исключительно в оригинале.

Родители Жаклин развелись в 1940-м году по вине разгульного образа жизни отца, которого Жаклин так любила. В дальнейшем мать Жаклин, Джаннет Ли, запретила присутствовать ему даже на свадьбе их дочери.

Жаклин Кеннеди

Как она стала супругой Джона Кеннеди

После окончания университета Жаклин становится журналистом и начинает изучение истории Америки в Вашингтоне, где на одних из благотворительных вечеров ее знакомят с перспективным сенатором Джоном Кеннеди. После продолжительного романа Джон делает предложение руки и сердца Жаклин, не без помощи своего отца бизнесмена и политика Джозефа Кеннеди, который считал, что интеллектуалка и аристократка Жаклин – отличная партия начинающему политику. Свадьба состоялась 12 сентября 1923 года в Ньюпорте в церкви св. Марии – церемония была помпезной, только на представление гостей ушло три часа (всего их было более 750 человек). Идиллия и счастье молодых длилось недолго – даже во время медового месяца в Акапулько, согласно слухам, Кеннеди умудрялся изменять Джекки (а именно так называли в обществе Жаклин).

Свадьба Жаклин и Дона Кеннеди

Вернувшись, Джон с головой ударился в предвыборную гонку, а Жаклин осталась наедине с семьей Кеннеди. И если мужская часть была безумно влюблена в ум и обаяние девушки, то мать и сестры ее не признали, а за спиной дали прозвище "чересчур утонченная" зануда. В силу своей воспитанности Жаклин держалась достойно, не обращая на выпады в свою сторону. Продолжала быть идеальной женой, а когда муж отсутствовал, закрывалась у себя в комнате с книгой.

По истечению времени Жаклин и Джон стали все реже и реже бывать наедине. Все чаще Джон проводил время со своими друзьями-политиками или в окружении своих любовниц. В 1955 году у нее произошёл выкидыш, затем в августе 1956 года родила мертвую девочку, в то время как Джон катался на яхте по Средиземному морю. Хоть и как только ему сообщили эту ужасную новость – он кинулся к жене. Жаклин его не простила и осенью они расстались.

Жаклин и Джон Кеннеди

Жизнь Жаклин Кеннеди после развода с 35-м президентом США

Все же Жаклин была прекрасным стратегом со стальной хваткой, и выходила замуж больше не по огромной любви, а во имя высокого социального статуса. Поэтому после получения неплохой материальной компенсации, о которой договорился Джон с ее отцом, она вернулась к мужу, который был уже в одном шаге от президентства. На протяжении трех лет она подарила роду Кеннеди двух наследников – Каролину (27 ноября 1957 года) и Джона Ф. Кенеди-младшего (25 ноября 1960 года). Позже Жаклин родила еще одного сына, который умер спустя два дня из-за проблем с легкими. Самая ужасная трагедия после смерти собственных детей произошел с Жаклин 22 ноября 1963 года – во время подготовительных визитов Жаклин с мужем прибыли в Техас и ехали по Элм-стрит, когда прогремело два выстрела, пуля попала в голову Джону Кеннеди и была смертельной.

Жаклин Кеннеди

Жаклин ушла в тень от пристальных взглядов папарацци, находясь в трауре. Ходили слухи, что она увлеклась алкоголем и психотропными веществами и во всю крутила романы. Самый провокационный из них, но ничем не подтвержденный – с братом покойного мужа Бобби Кеннеди.

Спустя 5 лет после смерти своего первого мужа Жаклин вышла замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса, тем самым обрушив на себя злую молву о том, что она предала клан Кеннеди во имя денежного благополучия. Брак с Аристотелем действительно был фиктивным и Жаклин потеряла всеобщую признание и любовь, но после смерти своего второго мужа была прощена американцами.

Жаклин Кеннеди

В 64 года Жаклин Кеннеди диагностировали лимфому – болезнь протекала молниеносно, дав метастазы всего через пару месяцев. С народной любовью и денежным состоянием она могла бы поддерживать свое здоровье на протяжении долгого времени. Но Жаклин потребовала немедленно выписать ее из больницы и дать спокойно попрощаться с миром – слишком многих любимых ей пришлось похоронить.

Жаклин Кеннеди-Онассис умерла во сне 19 мая 1994 года в окружении родных и близких.

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