Земфире – 44: что она говорила об Украине и почему стала персоной "нон-грата"

26 августа известная певица, композитор и автор песен Земфира празднует день рождения. Ей исполнилось 44 года.

Россиянка Земфира неоднократно попадала в конфликты, связанные с Украиной, хоть раньше активно поддерживала страну. Недавно артистка также выпустила первую за несколько лет песню под названием "Крым". OBOZREVATEL рассказывает, почему украинцы обозлились на известную певицу и как она стала нежеланной персоной в стране, попав в базу "Миротворец" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, ранее певица Земфира довольно тепло относилась к украинцам и поддерживала Украину, осуждая российскую агрессию по отношению к стране. В 2014 году исполнительница в знак солидарности разместила на личной странице в социальной сети "красноречивое" видео, где она исполняет песню группы "Океан Ельзы" "Відпусти"на украинском языке.

Земфира публично поддерживала Украину TJ

Также она отмечала, что любит Украину, так как в ней больше души, по сравнению с Россией.

"Я хочу поддержать, передать привет, поблагодарить, присоединиться ко всем украинцам. Последние несколько лет я говорю, что в России, конечно, больше возможностей, больше денег. В Украине – больше души", – высказывалась Земфира.

Земфира выступала в Грузии с флагом Украины espreso.tv

В 2015 году, спустя год после начала военных действий на Донбассе, артистка во время концерта в Грузии вышла на сцену с украинским флагом, отметив со сцены, что она "сердцем вместе с Украиной".

А уже в 2016 году во время концерта в Вильнюсе (Литва) российская певица Земфира грубо потребовала у зрителей убрать из зала национальный флаг Украины, чем вызвала негодование среди фанатов. Используя ненормативную лексику, исполнительница напомнила, что живет в России, а концерт проходит в Литве, и поэтому она не хочет видеть в зале флаг другого государства.

"Я житель России. Мы находимся в Литве. Я прошу вас, я прошу вас бл**ь! Вы любите свою страну, а я люблю свою страну", – обратилась певица к украинцам.

Как Земфира поддерживала Украину МК.Ru

Сообщается: что после неприятного инцидента многие зрители покинули концертный зал.

После концерта в Литве на сайте президента Украины была размещена петиция с призывом запретить российской певице Земфире въезд на территорию Украины. Петиция не собрала необходимое количество подписей, но после этого поступка Земфира стала нежеланной исполнительницей на территории страны.

2 апреля 2020 Земфира была внесена в базу "Миротворец" за манипулирование общественно значимой информацией и отсутсвие соответствующей реакции на российскую агрессию в Украине.

Земфира отмечает день рождения: краткая биография

Земфира Рамазанова родилась в 1976 году в Уфе. Она появилась на свет в интеллигентной татаро-башкирской семье. Талант Земфиры к музыке раскрылся рано, уже с 5 лет будущая певица училась в специализированной музыкальной школе.

Земфира в юности Uznayvse.ru

В юности она увлекалась творчеством группы "Кино": знаменитость утверждала, что песни Виктора Цоя во многом повлияли на ее становление как музыканта. В школьные годы Земфира подрабатывала, исполняя на улице их хиты под гитару.

Биография Земфиры круто изменилась в 1997 году, когда на ежегодном рок-фестивале "Максидром" кассета с ее песнями попала через знакомых журналистов в руки продюсера группы "Мумий Тролль" Леонида Бурлакова. Он решил дать шанс талантливой исполнительнице, и в конце 1998-го она записала на студии Мосфильма свой первый альбом "Земфира".

Земфире исполнилось 44 года Ведомости

Сведение первого альбома делалось в британской столице под руководством Ильи Лагутенко, фронтмена и лидера "Мумий Тролля". Альбом имел оглушительный успех, за первые полгода было продано более 700 тыс. экземпляров.

В 2005 году началось сотрудничество Земфиры с актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой. Рамазанова была приглашена для создания музыки к фильму Литвиновой "Богиня: как я полюбила". Впоследствии она выступила режиссером клипа на песню "Итоги" и многих последующих работ певицы. Последующие работы артистки только укрепили ее популярность.

В 2010 году журнал "Афиша" составил список "50 лучших русских альбомов всех времен. Выбор молодых музыкантов". Дебютный альбом исполнительницы занял 5-е место в этом списке, а альбом "Прости меня, моя любовь" – 43-е.

Земфира отмечает день рождения The Flow

Личная жизнь Земфиры за всю музыкальную карьеру была наполнена всевозможными слухами и домыслами. Начало этому положила сама певица, в самом начале анонсировав грядущую свадьбу с лидером группы "Танцы Минус" Вячеславом Петкуном, что оказалось рекламным ходом.

После знакомства Земфиры и Ренаты Литвиновой стали распространяться слухи о нетрадиционной ориентации подруг. В СМИ даже появились слухи, что звезды поженились в Стокгольме. Женщины никак не комментировали эту информацию.

Подробнее о личной жизни Земфиры читайте в материале OBOZREVATEL.

За свой крутой нрав певица получил негласный титул "девочка-скандал". Периодически в СМИ появлялись новости о конфликтах с участием артистки. Будучи уже популярной, Земфира подралась с сотрудником магазина. Одно время ей приписывали употребление наркотических средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, певицу Земфиру разгромили в сети за песню про Крым. Ее трек назвали "исповедью падшей личности".