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Земфире – 44: что она говорила об Украине и почему стала персоной "нон-грата"

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Земфира празднует день рождения 26 августа

Земфира празднует день рождения 26 августа. Коллаж

26 августа известная певица, композитор и автор песен Земфира празднует день рождения. Ей исполнилось 44 года.

Россиянка Земфира неоднократно попадала в конфликты, связанные с Украиной, хоть раньше активно поддерживала страну. Недавно артистка также выпустила первую за несколько лет песню под названием "Крым". OBOZREVATEL рассказывает, почему украинцы обозлились на известную певицу и как она стала нежеланной персоной в стране, попав в базу "Миротворец" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, ранее певица Земфира довольно тепло относилась к украинцам и поддерживала Украину, осуждая российскую агрессию по отношению к стране. В 2014 году исполнительница в знак солидарности разместила на личной странице в социальной сети "красноречивое" видео, где она исполняет песню группы "Океан Ельзы" "Відпусти"на украинском языке.

Земфира публично поддерживала Украину

Земфира публично поддерживала Украину TJ

Также она отмечала, что любит Украину, так как в ней больше души, по сравнению с Россией.

"Я хочу поддержать, передать привет, поблагодарить, присоединиться ко всем украинцам. Последние несколько лет я говорю, что в России, конечно, больше возможностей, больше денег. В Украине больше души", – высказывалась Земфира.

Земфира выступала в Грузии с флагом Украины

Земфира выступала в Грузии с флагом Украины espreso.tv

В 2015 году, спустя год после начала военных действий на Донбассе, артистка во время концерта в Грузии вышла на сцену с украинским флагом, отметив со сцены, что она "сердцем вместе с Украиной".

А уже в 2016 году во время концерта в Вильнюсе (Литва) российская певица Земфира грубо потребовала у зрителей убрать из зала национальный флаг Украины, чем вызвала негодование среди фанатов. Используя ненормативную лексику, исполнительница напомнила, что живет в России, а концерт проходит в Литве, и поэтому она не хочет видеть в зале флаг другого государства.

"Я житель России. Мы находимся в Литве. Я прошу вас, я прошу вас бл**ь! Вы любите свою страну, а я люблю свою страну", – обратилась певица к украинцам.

Как Земфира поддерживала Украину

Как Земфира поддерживала Украину МК.Ru

Сообщается: что после неприятного инцидента многие зрители покинули концертный зал.

После концерта в Литве на сайте президента Украины была размещена петиция с призывом запретить российской певице Земфире въезд на территорию Украины. Петиция не собрала необходимое количество подписей, но после этого поступка Земфира стала нежеланной исполнительницей на территории страны.

2 апреля 2020 Земфира была внесена в базу "Миротворец" за манипулирование общественно значимой информацией и отсутсвие соответствующей реакции на российскую агрессию в Украине.

Земфира отмечает день рождения: краткая биография

Земфира Рамазанова родилась в 1976 году в Уфе. Она появилась на свет в интеллигентной татаро-башкирской семье. Талант Земфиры к музыке раскрылся рано, уже с 5 лет будущая певица училась в специализированной музыкальной школе.

Земфира в юности

Земфира в юности Uznayvse.ru

В юности она увлекалась творчеством группы "Кино": знаменитость утверждала, что песни Виктора Цоя во многом повлияли на ее становление как музыканта. В школьные годы Земфира подрабатывала, исполняя на улице их хиты под гитару.

Биография Земфиры круто изменилась в 1997 году, когда на ежегодном рок-фестивале "Максидром" кассета с ее песнями попала через знакомых журналистов в руки продюсера группы "Мумий Тролль" Леонида Бурлакова. Он решил дать шанс талантливой исполнительнице, и в конце 1998-го она записала на студии Мосфильма свой первый альбом "Земфира".

Земфире исполнилось 44 года

Земфире исполнилось 44 года Ведомости

Сведение первого альбома делалось в британской столице под руководством Ильи Лагутенко, фронтмена и лидера "Мумий Тролля". Альбом имел оглушительный успех, за первые полгода было продано более 700 тыс. экземпляров.

В 2005 году началось сотрудничество Земфиры с актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой. Рамазанова была приглашена для создания музыки к фильму Литвиновой "Богиня: как я полюбила". Впоследствии она выступила режиссером клипа на песню "Итоги" и многих последующих работ певицы. Последующие работы артистки только укрепили ее популярность.

В 2010 году журнал "Афиша" составил список "50 лучших русских альбомов всех времен. Выбор молодых музыкантов". Дебютный альбом исполнительницы занял 5-е место в этом списке, а альбом "Прости меня, моя любовь" – 43-е.

Земфира отмечает день рождения

Земфира отмечает день рождения The Flow

Личная жизнь Земфиры за всю музыкальную карьеру была наполнена всевозможными слухами и домыслами. Начало этому положила сама певица, в самом начале анонсировав грядущую свадьбу с лидером группы "Танцы Минус" Вячеславом Петкуном, что оказалось рекламным ходом.

После знакомства Земфиры и Ренаты Литвиновой стали распространяться слухи о нетрадиционной ориентации подруг. В СМИ даже появились слухи, что звезды поженились в Стокгольме. Женщины никак не комментировали эту информацию.

Подробнее о личной жизни Земфиры читайте в материале OBOZREVATEL.

За свой крутой нрав певица получил негласный титул "девочка-скандал". Периодически в СМИ появлялись новости о конфликтах с участием артистки. Будучи уже популярной, Земфира подралась с сотрудником магазина. Одно время ей приписывали употребление наркотических средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, певицу Земфиру разгромили в сети за песню про Крым. Ее трек назвали "исповедью падшей личности".

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