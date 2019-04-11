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Зеленского предал бывший лучший друг: что случилось между ним и Манжосовым

7.6тЧитать материал на украинском

В четверг, 11 апреля, экс-участник и сооснователь юмористической студии "Квартал 95" Денис Манжосов объявил о пресс-конференции в Киеве. На ней некогда лучший друг комика Владимира Зеленского собирался рассказать о закулисье КВН и "Квартала", а также пролить свет на то, почему коллеги перестали работать вместе и даже общаться.

Мероприятие было запланировано на 15:30. В пресс-центре Манжосова ожидали 15 камер и 30 журналистов, однако он так и не появился. Позже организаторам пресс-конференции юморист сообщил, что на месте ее проведения он встретил "бывших друзей" из "Квартала" и передумал общаться с прессой. А ранее этим утром ему якобы угрожали. OBOZREVATEL рассказывает, что известно о дружбе и дальнейшей судьбе Владимира Зеленского и Дениса Манжосова.

Денис Манжосов и Владимир Зеленский

Денис Манжосов и Владимир Зеленский

Фото: facebook.com

Сидели за одной партой

В школе Денис Манжосов и Владимир Зеленский были лучшими друзьями. Даже сидели за одной партой. В 1997 году Манжосов, Зеленский и Александр Пикалов, также актер "Квартала", создали свою команду КВН "95 Квартал". Именно на ее основе потом появилась студия.

Причины конфликта в "Квартале" не комментировали

Конфликт между коллегами произошел в начале 2013 года. Тогда же Манжосов покинул "Квартал" и пропал с телеэкранов. В пресс-службе студии лишь сообщили, что прекратили сотрудничество с артистом, однако о причинах говорить не стали.

"Я не очень хочу обсуждать эту тему, потому что такие моменты в жизни достаточно непростые и легко не проходят внутренне. В моей жизни с головой хватает стрессов, и мне сложно вспоминать то, что произошло снова", - цитировали тогда Зеленского украинские СМИ.

Денис Манжосов

Денис Манжосов

Фото: kievsmi.net

В свою очередь, ушел от ответа на подобные вопросы и комик Евгений Кошевой. Все, что сказал актер во время интервью изданию "Арументы и Факты" о конфликте с Манжосовым - что "незаменимых людей нет".

"Мы не поддерживаем отношения с Денисом, он живет в США. Манжосов уехал туда на ПМЖ. Посвящать в то, что произошло, я никого не буду, потому что это личное для каждого “кварталовца”. Произошел скандал, больше нечего говорить. Он сам, видимо, захотел так. Мы никого не держим, незаменимых людей нет", – отмахнулся Кошевой.

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Уехал в США на ПМЖ?

Спустя год после новостей о конфликте стало известно, что Денис Манжосов основал свое ивент-агентство и занимается организацией концертов и свадеб. Актер действительно покидал Украину и жил некоторое время в США. Но уже в 2018 году вернулся и пытался пройти кастинги ведущего на некоторые украинские телешоу. Очевидно, неудачно.

В том же году имя Манжосова засветилось в числе авторов популярного видео на YouTube под названием "Лист московському шайтану". Ролик приурочили ко Дню защитника Украины. В нем снялись Василий Вирастюк, Виктор Бронюк, Олег Собчук и другие знаменитости. Манжосов выступил режиссером.

Зеленский: "Я бы смог встретиться с этим человеком и поговорить"

В январе 2018 года лидер "Квартала" Владимир Зеленский дал интервью изданию "КП в Украине". В ответ на вопрос о скандале с Манжосовым комик заявил, что смог бы встретиться с бывшим коллегой и поговорить.

Денис Манжосов, Александр Масляков и Владимир Зеленский

Денис Манжосов, Александр Масляков и Владимир Зеленский

Фото: stuki-druki.com

"Это очень сложный вопрос… Все знают меня как человека очень лояльного. Я могу закипеть, но я отходчивый человек. Наверное, я бы смог встретиться с этим человеком и поговорить. Просто столько лет прошло… Все так быстро меняется. И я не знаю, кому это сегодня нужно. Но как бы больно мне ни было раньше, это не значит, что я бы не выслушал человека, не поговорил с ним. Я не боюсь таких вещей <...> Считаю, что все в мире и жизни ошибаются. Когда говорят: "Надо давать второй шанс" - согласен, надо. Некоторым людям, если они нормальные, надо давать и пять шансов. А если человек подонок (я сейчас не про товарища моего бывшего), то он не заслуживает и одного", - подчеркивал Зеленский.

Пикалов: "Дали деньги. Есть такая информация"

Провести пресс-конференцию экс-участник "Квартала" Денис Манжосов решил по той причине, что ему "дали денег". Так несостоявшееся мероприятие прокомментировал Александр Пикалов.

"Если человеку дали деньги, он может все, что угодно рассказать. А деньги дали, есть такая информация", - заявил он.

Александр Пикалов и Артем Гагарин

Александр Пикалов и Артем Гагарин

Юморист и его коллега Артем Гагарин также приехали на пресс-конференцию, однако их не пустили. Вскоре стало известно, что она не состоялась вовсе.

Напился и стал обвинять Зеленского во всех грехах?

После конфликта Денис Манжосов пытался вернуться в "Квартал", однако бывшие коллеги его не простили. Об этом вскоре после несостоявшейся пресс-конференции написал в Facebook журналист Юрий Кот. В своем посте он также отметил, что был свидетелем инцидента.

"Я был свидетелем той ситуации, когда Манжосов напился и откровенно нахамил Зеленскому, обвиняя во всех грехах. Еще и в драку тогда полез. Юзик оттаскивал. Володя тогда сильно обиделся и выгнал его. Потом долгое время Денис искал повод вернуться в "Квартал". Но команда его не простила", - отметил Кот.

Сейчас, по мнению журналиста, Манжосов решил мстить бывшим коллегам.

Манжосов: "Мне все утро угрожают"

Журналисты, прибывшие на место проведения пресс-конференции, утверждали, что видели там Манжосова еще за 45 минут до начала. Вскоре Денис Иванеско, директор "Украинских новостей", в пресс-центре которых ждали пресс-конференцию, подтвердил, что юморист был в зале, однако вышел покурить, сел в машину и уехал. После этого связь с ним потеряли.

Позже на номер сотрудников пресс-центра пришло смс-сообщение: "Мне все утро звонят, пишут, угрожают и т.д. Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение. Приношу свои извинения всем собравшимся. В течение 2 часов я запишу и выложу свое обращение. Я считаю, так будет правильно. Манжосов".

Зеленского предал бывший лучший друг: что случилось между ним и Манжосовым

Фото: facebook.com

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Персоны
Владимир Зеленскийстудия "95 квартал"
Место
Украина
Тег
95 Квартал
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сдать, предать друга, это так по-украински!
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