"Зеленского не хватает": в сети ажиотаж из-за нового "Вечернего квартала"

25 мая состоялась премьера нового выпуска популярного юмористического шоу "Вечерний квартал". Впервые за историю проекта в нем не принимал участие основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. Это вызвало негативную реакцию среди пользователей сети.
Так, многие отметили, что Зеленского очень не хватает в шоу. Видео разместили на официальном Youtube-канале студии "Квартал 95". Всего за несколько дней ролик набрал более миллиона просмотров и стал настоящим хитом в сети.
Вечерний Квартал
tsn.ua
Зрителям представили новых участников шоу, которыми стали члены команды "Днепр" Игорь Ласточкин и Юрий Ткач, а также звезда "Лиги смеха", капитан команды "Стадион Диброва" Владимир Мартынец.
"Зеленского не хватает", "Очень было интересно посмотреть новый выпуск без Вовы, вышло не плохо, и даже очень не плохо, но все таки не хватает его, ну думаю привыкнем", "Да как-то чувствуется что-то не то. Так и кажется, вот сейчас выйдет Зеленский", - пишут в комментариях к видео.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Экс-шоумен и основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины после второго тура в апреле 2019 года.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского состоялась в понедельник, 20 мая.
В Украине многие звезды бурно поддержали событие, часть из них посетили церемонию инаугурации нового президента. В частности, там были и актеры "Квартала".
Примечательно, что в России также событие вызвало ажиотаж среди знаменитостей, которые поддержали Зеленского.
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