"Зеленского не хватает": в сети ажиотаж из-за нового "Вечернего квартала"

25 мая состоялась премьера нового выпуска популярного юмористического шоу "Вечерний квартал". Впервые за историю проекта в нем не принимал участие основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. Это вызвало негативную реакцию среди пользователей сети.

Так, многие отметили, что Зеленского очень не хватает в шоу. Видео разместили на официальном Youtube-канале студии "Квартал 95". Всего за несколько дней ролик набрал более миллиона просмотров и стал настоящим хитом в сети.

Вечерний Квартал tsn.ua

Зрителям представили новых участников шоу, которыми стали члены команды "Днепр" Игорь Ласточкин и Юрий Ткач, а также звезда "Лиги смеха", капитан команды "Стадион Диброва" Владимир Мартынец.

"Зеленского не хватает", "Очень было интересно посмотреть новый выпуск без Вовы, вышло не плохо, и даже очень не плохо, но все таки не хватает его, ну думаю привыкнем", "Да как-то чувствуется что-то не то. Так и кажется, вот сейчас выйдет Зеленский", - пишут в комментариях к видео.

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