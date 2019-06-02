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Зеленский засветился на концерте MONATIKa: видео

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Президент Украины Владимир Зеленский засветился на концерте поп-исполнителя MONATIKa, который состоялся 1 июня на НСК "Олимпийском" в Киеве.

Соответствующее видео в Stories Instagram опубликовала пользователь Viko_vika_fit (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Зеленский засветился на концерте MONATIKa: видео

Владимир Зеленский засветился на концерте MONATIKa

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Отметим, что на одной из трибун посетители заметили Зеленского и стали ему кричать и махать руками. Президент в ответ также поприветствовал зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, MONATIK растрогал "Олимпийский" мощной авторской композицией "Моим", которая адресованная его близким людям и поклонникам.

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Персоны
Владимир ЗеленскийMonatik
Место
УкраинаКиев
Теги
концертшоу
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а что, Украина процветает, Россия рушится, можно и по концертам походить.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Пигин Макс,почему это печалит обитателя процветающего города Арзамас-16,где вместо соловьёв поют счётчики Гейгера?
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