Зеленский засветился на концерте MONATIKa: видео

Президент Украины Владимир Зеленский засветился на концерте поп-исполнителя MONATIKa, который состоялся 1 июня на НСК "Олимпийском" в Киеве.
Соответствующее видео в Stories Instagram опубликовала пользователь Viko_vika_fit (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Владимир Зеленский засветился на концерте MONATIKa
Отметим, что на одной из трибун посетители заметили Зеленского и стали ему кричать и махать руками. Президент в ответ также поприветствовал зрителей.
Как сообщал OBOZREVATEL, MONATIK растрогал "Олимпийский" мощной авторской композицией "Моим", которая адресованная его близким людям и поклонникам.
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