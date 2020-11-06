Зеленский высказался о смерти Жванецкого: ему напомнили о дружбе сатирика с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть сатирика-одессита Михаила Жванецкого и отметил, что был поклонником его творчества.

Соответствующую публикацию он сделал на официальной странице в Twitter. Большинство пользователей сети раскритиковали пост Зеленского и напомнили ему, что Жванецкий был гражданином России и принимал государственные награды из рук Владимира Путина.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", – высказался Владимир Зеленский.

Жванецкий умер: Зеленский отреагировал на смерть сатирика. Twitter Зеленского

В комментариях под его постом многие пользователи напомнили президенту о "дружбе" Жванецкого с Путиным – глава РФ вручал ему государственные награды, а также был ценителем творчества Жванецкого.

Пользователи также массово начали оставлять в комментариях совместные снимки Михаила Жванецкого с Владимиром Путиным.

"Просто оставлю это здесь..." – написали комментаторы.

Зеленскому напомнили о связи Жванецкого и Путина. Twitter Зеленского

Зеленскому напомнили о связи Жванецкого и Путина. Twitter Зеленского

Зеленскому напомнили о связи Жванецкого и Путина. Twitter Зеленского

Зеленскому напомнили о связи Жванецкого и Путина. Twitter Зеленского

Зеленскому напомнили о связи Жванецкого и Путина. Twitter Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года сатирику якобы поставили "страшный диагноз, "погубивший многих артистов". По информации СМИ, о болезни мужчина узнал еще до Нового года, который отмечал на родине в Одессе. При этом, чем конкретно болен артист, не сообщалось, по некоторым данным – у него был рак предстательной железы. После возвращения в Москву, Жванецкого якобы срочно госпитализировали в больницу Управления делами президента РФ в состоянии "средней тяжести".