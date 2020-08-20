Зеленский встретился в Украине с белорусом Михалком: фото вызвало споры в сети

Елена Кордунова Люди 11:21, 20.08.2020 Обновлено: 11:34, 20.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский и белорусский музыкант, лидер групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергей Михалок поделились совместными снимками.

Их встреча состоялась в Запорожье. Пользователи сети бурно отреагировали на снимки Зеленского и Михалка. Фото опубликованы на личных страницах знаменитостей в Facebook и Instagram.

Снимки президент Украины и музыкант подписали одинаково, процитировав название песни, ставшей своеобразным гимном Революции Достоинства в Украине "Воины света".

Зеленский показал фото с Михалком
Instagram Владимира Зеленского
Михалок вызвал критику в сети снимком с Зеленским
Facebook Сергея Михалка

Пользователи сети раскритиковали Михалка за то, что он фотографируется с украинским президентом Зеленским в то время, когда в его родной стране проходят протесты против действующей власти, диктатуры и фальсификации выборов.

"Самое быстрое падение авторитета в истории. Вначале страус, теперь еще и клоун", – раскритиковали артиста в сети.

"Забавно как Михалок становится антигероем собственных песен. Несите другого Михалка. Этот сломался", – добавили другие.

Facebook Сергея Михалка
Facebook Сергея Михалка
Facebook Сергея Михалка
Facebook Сергея Михалка

Отметим, во время протестов в Беларуси сотрудники ОМОНа жестоко избивали демонстрантов. Многие артисты высказали свое осуждение в адрес белорусской власти и от Михалка также ждали соответствующей реакции. Артист сначала отмалчивался, но позже все же заявил о своей поддержке народа Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее украинские звезды сняли патриотичное видео в поддержку протестующих в Беларуси. Мощный трек получил название "Героям", а в клипе к нему снялись топовые знаменитости Украины.

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