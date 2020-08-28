Зеленский со сцены театра Франко: легче стать президентом и попасть сюда бесплатно

Ольга Веркалец Люди 21:49, 28.08.2020 Обновлено: 22:48, 28.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский оригинально поздравил Национальный академический драматический театр имени Франко со 100-летием, зачитав юмористическую монопьесу "Без антракта".

Видео выступления опубликовал Офис президента в Telegram-канале. Со сцены глава государства рассказал, что сначала готовил речь, но вспомнил, что когда-то выступал как комик, поэтому решил оригинально поздравить первую театральную сцену Украины с юбилеем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в монопьесе Зеленский рассказывал о себе. Он пошутил, что раньше не мог приобрести билеты на одно из представлений театра, поэтому "было легче стать президентом и попасть сюда бесплатно". Зрители были в восторге от его выступления.

Зеленский поздравил театр Франко с юбилеем
скриншот видео

Кроме того, глава государства отметил наградами артистов и работников театра: Александра Заднипровского, Анатолия Хостикоева, Остапа Ступку, Ларису Руснак и Владимира Николаенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область посетил место гибели музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

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