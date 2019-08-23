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"Зеленский сам из этой среды": Крутой намекнул на поблажку Украины артистам из РФ

1.5т Читать материал на украинском

Известный российский композитор Игорь Крутой, которому недавно исполнилось 65 лет, заявил, что в скором времени артисты из РФ смогут беспрепятственно въезжать на территорию Украины.

Об этом композитор сообщил в интервью изданию "Аргументы и Факты". Кроме того, он отметил, что остальные вопросы, которые возникли между Россией и Украиной, в ближайшее время решить невозможно.

Игорь Крутой

Игорь Крутой

РИА

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"Может быть, сразу все сложные вопросы, возникшие между Россией и Украиной, решить невозможно, но с артистами, как мне кажется, всё должно решиться в ближайшее время. И не только потому, что Зеленский сам из этой среды. Просто артисты — это довольно заметная история, они на виду", — заявил Крутой.

Игорь Крутой

Игорь Крутой

kleo.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, композитор Игорь Крутой рассказал о притеснениях молодых музыкантов главой Русской Медиагруппы Владимиром Киселевым. Он уточнил, что артистам просто не дают выхода на федеральные каналы в РФ и на радио.

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Персоны
Игорь Крутой Владимир Зеленский
Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг Зеленского всегда делает поблажки террористам убийцам и окупантам и продолжает торговать с ними а на Донбассе росийской армии бесплатно поставляет воду на 1 миллиард доларов и свет на 1 миллиард доларов так же как и опг порошенко
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Чтобы украинцы оплачивали своими деньгами собственное убийство россиянами? Совсем старик из ума выжил.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Дурень думкой богатiэ.
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