"Зеленский сам из этой среды": Крутой намекнул на поблажку Украины артистам из РФ

Известный российский композитор Игорь Крутой, которому недавно исполнилось 65 лет, заявил, что в скором времени артисты из РФ смогут беспрепятственно въезжать на территорию Украины.

Об этом композитор сообщил в интервью изданию "Аргументы и Факты". Кроме того, он отметил, что остальные вопросы, которые возникли между Россией и Украиной, в ближайшее время решить невозможно.

Игорь Крутой РИА

"Может быть, сразу все сложные вопросы, возникшие между Россией и Украиной, решить невозможно, но с артистами, как мне кажется, всё должно решиться в ближайшее время. И не только потому, что Зеленский сам из этой среды. Просто артисты — это довольно заметная история, они на виду", — заявил Крутой.

Игорь Крутой kleo.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, композитор Игорь Крутой рассказал о притеснениях молодых музыкантов главой Русской Медиагруппы Владимиром Киселевым. Он уточнил, что артистам просто не дают выхода на федеральные каналы в РФ и на радио.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!