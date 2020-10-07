Зеленский с женой встретились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели встречу с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон во время официального визита в Великобританию.

На встрече также должна была присутствовать королева Великобритании Елизавета II, однако она делегировала свои обязанности внуку из-за пандемии коронавируса. Совместное фото Уильяма и Миддлтон с Владимиром и Еленой Зеленскими опубликовали на Twitter-странице герцога и герцогини Кембриджских.

В сообщении отмечается, что это первая аудиенция принца Уильяма и его жены в королевском дворце со времени начала карантина. Встреча состоялась в роскошном тронном зале Букингемского дворца.

Владимир и Елена Зеленские встретились с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Twitter герцога и герцогини Кембриджских.

Герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию от имени 94-летней королевы, которая находится в Виндзорском замке и посещает строго ограниченное количество мероприятий.

Елена Зеленская отметила на личной странице в Facebook, что встреча с герцогом и герцогиней Кембриджскими прошла в положительном ключе и запомнится ей надолго.

"Замечательная семья, молодые и искренние люди. Встреча, которая запомнится!" – написала первая леди.

Зеленская высказалась о встрече с Миддлтон и Уильямом. Facebook Елены Зеленской

Встреча Зеленских с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Facebook Елены Зеленской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская прилетела в Австрию с офциальным визитом в новом стильном образе от украинского дизайнера Кати Сильченко. Для открытия украиноязычного аудиогида в венском Музее истории искусств с президентом Владимиром Зеленским она выбрала блузку и брючный костюм бежевого цвета. Образ первой леди восхитил пользователей сети.