Зеленский с женой встретились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Фото
Президент и первая леди Украины посетили Букингемский дворец в Лондоне
Они встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими в рамках официального визита в Великобританию
Елена Зеленская поделилась впечатлением о Кейт Миддлтон и принце Уильяме
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели встречу с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон во время официального визита в Великобританию.
На встрече также должна была присутствовать королева Великобритании Елизавета II, однако она делегировала свои обязанности внуку из-за пандемии коронавируса. Совместное фото Уильяма и Миддлтон с Владимиром и Еленой Зеленскими опубликовали на Twitter-странице герцога и герцогини Кембриджских.
В сообщении отмечается, что это первая аудиенция принца Уильяма и его жены в королевском дворце со времени начала карантина. Встреча состоялась в роскошном тронном зале Букингемского дворца.
Герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию от имени 94-летней королевы, которая находится в Виндзорском замке и посещает строго ограниченное количество мероприятий.
Елена Зеленская отметила на личной странице в Facebook, что встреча с герцогом и герцогиней Кембриджскими прошла в положительном ключе и запомнится ей надолго.
"Замечательная семья, молодые и искренние люди. Встреча, которая запомнится!" – написала первая леди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская прилетела в Австрию с офциальным визитом в новом стильном образе от украинского дизайнера Кати Сильченко. Для открытия украиноязычного аудиогида в венском Музее истории искусств с президентом Владимиром Зеленским она выбрала блузку и брючный костюм бежевого цвета. Образ первой леди восхитил пользователей сети.