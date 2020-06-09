Зеленский прокомментировал шутки "Квартала" об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, который в прошлом был актером студии "Квартал 95", рассказал, что не считает нашумевшую шутку о том, что "Украина напоминает актрису из порнофильма" обидной, но ему стыдно за то, что она многим зрителям показалась грубой.

Зеленский пояснил, что большая часть аудитории неправильно трактовала смысл шутки, пишет издание "Украинская правда".

"Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в настроении. Я никогда не называл Украину "проституткой". Это – первое..." – ответил президент на вопрос, стыдно ли ему за подобный юмор.

Зеленский прокомментировал шутки об Украине

Отметим, речь идет о шутке "Квартала", которая прозвучала на фестивале в Юрмале в 2016 году, где Зеленский со сцены сказал следующее:

"У нас новый уровень экономики. Этот уровень называется "попрошайничество". Если честно между нами, Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве с любой стороны" (смотрите видео ниже).

Зеленский в разговоре с журналистами отметил, что "шутка была не о том", и если кто-то это воспринял как сравнение страны с "проституткой", то ему стыдно.

"Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей или даже кто-то это воспринял как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я – неправ. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом. Кроме того, он сказал, как относится к личности Степана Бандеры.