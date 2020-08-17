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Зеленский присвоил звание Героя Украины Кузьме Скрябину: назвал его "воином слова"

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
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Зеленский дал Кузьме 'Героя Украины'

Зеленский дал Кузьме "Героя Украины". Коллаж

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил знаменитому музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) звание Героя Украины. Он подписал указ в день рождения Кузьмы, 17 августа. Артисту в 2020 году могло бы исполнится 52 года.

Зеленский также отметил, что гибель Кузьмы стала шоком для всех украинцев, и для него в частности. Он назвал покойного артиста истинным защитником Украины и "воином слова". Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента.

"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. В тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного человека. С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом – заряжал на борьбу", – отметил Зеленский.

Зеленский присвоил звание Героя Украины Кузьме Скрябину

Зеленский присвоил звание Героя Украины Кузьме Скрябину Коллаж

Также он добавил, что Кузьма оставил след в сердце каждого украинца и научил не стыдиться своего происхождения. По случаю памятной даты Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины.

"Он оставил след в сердце каждого. Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям из старых фотографий. Приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли... Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.

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