Вакарчук получил неожиданную поддержку от Зеленского

Украинский актер, ведущий и руководитель студии "95 квартал" Владимир Зеленский заявил, что не будет и никогда не собирался участвовать в президентских выборах.

Его видеобращение к певцу Святославу Вакарчуку, в котором он предложил ему объединиться, намекая на предвыборную кампанию, было абсолютно шуточным (чтобы посмотреть запись, доскрольте до конца страницы). Об этом Зеленский рассказал в интервью KP.ua.

"Я не старался кому-то из вышестоящих щекотать нервишки. Я хочу, чтобы меня правильно понимали. Любая история, как бы то ни было связанная с политикой, меня не интересует. Меня не интересует какая бы то ни было ассоциация со всеми людьми, которые когда-либо были у власти в нашей стране", ― заявил актер.

Также он отметил, что пока Святослав Вакарчук ничего не ответил на его видеообращение.

"Тот мир от меня далекий, и я не хочу, честно говоря, вымазываться во всем этом, где-то рядом с ними пробегать, на фоне чем-то махать и так далее. Поэтому Славу я и спросил. Пока мне ответа не поступило никакого", ― рассказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти.