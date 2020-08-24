Зеленский предложил учредить в Украине премии имени Скорика и Патона

Президент Украины Владимир Зеленский предложил учредить в Украине государственные премии в области науки и искусства.

Так, соотвествующие письма он направил в Кабинет министров Украины. Об этом шла речь во время его выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости Украины на Софийской площади в Киеве. Также сообщение об инициативе Зеленского опубликовано на официальном сайте Офиса президента.

Предложено учредить Государственную премию имени Мирослава Скорика для деятелей музыкального искусства, а также премию имени Бориса Патона для ученых.

Зеленский предложил учредить в Украине новые премии Сайт Офиса президента

"Сегодня я направил в правительство соответствующие письма об учреждении двух премий: за весомый вклад в развитие науки и научные достижения – Государственной премии имени Бориса Патона и за весомый вклад в развитие музыкального искусства – Государственной премии имени Мирослава Скорика", – сообщил Зеленский.

Также президент отметил, что упомянутые личности были выдающимися фигурами, гениями современности, которые создавали нашу историю и прославляли Украину во всем мире.

По мнению главы государства, Мирослав Скорик и Борис Патон достойные увековечения их памяти путем учреждения именных премий.

"Давайте никогда не забывать, что нам есть кем и чем гордиться. У нашей страны много сокровищ, особенно научных. У нашей страны – богатая история, особенно музыкальная история независимости", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в День Независимости вручил государственные награды артистам и деятелям культуры. Звания "Заслуженный артист Украины" получил исполнитель Михаил Хома (DZIDZIO) и лидер групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto, белорус Сергей Михалок.