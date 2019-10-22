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22 октября • обновлено в 14:32
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Зеленский появился перед императором Японии в неожиданном образе: фото

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Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская приняли участие в интронизации императора Японии Нарухито. Торжественная церемония прошла на территории императорского дворца в Токио.

На мероприятии президенту пришлось соблюдать дресс-код white tay, который предусматривает фрак и брюки с шелковыми или атласными лампасами, накрахмаленную белую рубашку и такого же цвета жилет, обязательно застегнутый на все три пуговицы, белый галстук-бабочку и белый нагрудный платок, лакированные черные туфли и черные носки, пишет "Комсомольская правда".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Владимир Зеленский выдержал дресс-код. Для женщин white tay предусматривает длинное платье в пол, перчатки, соответствующие длине рукавов, клатч и закрытые туфли. Волосы должны быть уложены, глаза и губы накрашены.

Елена Зеленская длесс-кода придержалась. Она выбрала длинное желтое платье с рукавами-фонариками и бежевые лодочки. Образ дополнили прозрачные перчатки, декорированные бусинами.

Владимир и Елена Зеленские в Японии

Владимир и Елена Зеленские в Японии

kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно первая леди появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

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Персоны
Владимир Зеленский Елена Зеленская
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украинцы - радуйтесь это вы заплатили за эту поездку ...
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Bладимир Ильич, а,пуу-у,где?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
А,где пууу?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Pavlov Dmitry, отсосешь у меня,козляка!))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
BROTHER FOREST, а Путен в изоляцыи, тупое ты дупло.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
На поклон в империю приехал
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