Зеленский появился перед императором Японии в неожиданном образе: фото

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская приняли участие в интронизации императора Японии Нарухито. Торжественная церемония прошла на территории императорского дворца в Токио.

На мероприятии президенту пришлось соблюдать дресс-код white tay, который предусматривает фрак и брюки с шелковыми или атласными лампасами, накрахмаленную белую рубашку и такого же цвета жилет, обязательно застегнутый на все три пуговицы, белый галстук-бабочку и белый нагрудный платок, лакированные черные туфли и черные носки, пишет "Комсомольская правда".

Владимир Зеленский Слово и дело

Владимир Зеленский выдержал дресс-код. Для женщин white tay предусматривает длинное платье в пол, перчатки, соответствующие длине рукавов, клатч и закрытые туфли. Волосы должны быть уложены, глаза и губы накрашены.

Елена Зеленская длесс-кода придержалась. Она выбрала длинное желтое платье с рукавами-фонариками и бежевые лодочки. Образ дополнили прозрачные перчатки, декорированные бусинами.

Владимир и Елена Зеленские в Японии kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно первая леди появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!