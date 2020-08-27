Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область посетил место гибели музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в официальном Telegram-канале, обнародовав фото Зеленского возле памятника на месте аварии. На нем видно, как глава государства возлагает цветы у мемориального камня, таким образом отдавая дань памяти Скрябину.

"Во время рабочей поездки на Днепропетровщину президент Украины Владимир Зеленский посетил место, где пять лет назад в результате ДТП погиб известный певец, телеведущий и продюсер Андрей Кузьменко", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский посетил место гибели Скрябина (фото – Офис президента)

Напомним, что лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в 2015 году в результате столкновения его автомобиля с грузовиком у села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил знаменитому музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) звание Героя Украины. Он подписал указ в день рождения Кузьмы, 17 августа.