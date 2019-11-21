"Зеленский поможет": фанат Путина Полунин задумал вернуться в Украину

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который поддерживает Владимира Путина, намерен вернуться в Украину.

О своем желании вновь оказаться на родине танцовщик рассказал в комментарии "Крым.Реалии".

Сергей Полунин РИА Новости

Так, Полунин надеется на помощь украинского президента Владимира Зеленского.

"Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский – хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладится как-то ситуация", - говорит Полунин.

Сергей Полунин Hochu.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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