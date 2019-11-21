"Зеленский поможет": фанат Путина Полунин задумал вернуться в Украину

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который поддерживает Владимира Путина, намерен вернуться в Украину.
О своем желании вновь оказаться на родине танцовщик рассказал в комментарии "Крым.Реалии".
Сергей Полунин
РИА Новости
Так, Полунин надеется на помощь украинского президента Владимира Зеленского.
"Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский – хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладится как-то ситуация", - говорит Полунин.
Сергей Полунин
Hochu.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полунин спровоцировал скандал в сети, встав на защиту Путина.
Позже он похвастался татуировкой с президентом РФ, которую набил у себя на груди.
Также он позволил себе высказывание о равенстве полов, упрекнув мужчин.
В ответ на многочисленные высказывания Парижская опера официально отозвала приглашение Полунину.
Позже танцор и вовсе призвал всех молиться за Путина, на которого "выливают много лжи дьявольские организации".
Позже он назвал Путина "лидером всей планеты", а потом и вовсе разразился угрозами из-за него.
Позже он признался, что получает удовольствие от ненависти, которую к нему начали испытывать все после скандальных заявлений о Путине и России.
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