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21 ноября • обновлено в 09:02
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"Зеленский поможет": фанат Путина Полунин задумал вернуться в Украину

1.3т
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Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который поддерживает Владимира Путина, намерен вернуться в Украину.

О своем желании вновь оказаться на родине танцовщик рассказал в комментарии "Крым.Реалии".

Сергей Полунин

Сергей Полунин

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Полунину – 30: топ-5 скандальных высказываний украинского фаната Путина

Так, Полунин надеется на помощь украинского президента Владимира Зеленского.

"Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский – хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладится как-то ситуация", - говорит Полунин.

Сергей Полунин

Сергей Полунин

Hochu.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Сергей Полунин
Место
Украина
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Комментарии
23
6
Смешно
1
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фил филька
фил филька
давайте кружевные налетайте и начинайте делать то что лучше всего у вас получается - разбрызгиваться вокруг гамном обливая заодно и себя)
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Хо Хол
Хо Хол
Ну хоть один нормальный украинец.
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Хо Хол, Ага, со свастикой на пузе. Видимо, в роддоме им набивали всем, как знак качества "ОТК". Хотя, о, нет, конечно, это громовое колесо, парень же молится Перуну,как я мог подумать плохое про него.
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