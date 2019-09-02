Зеленский отдал сына в элитную школу Киева: сколько стоит обучение

Сын президента Украины Владимира Зеленского, 6-летний Кирилл, пошел в первый класс частной Новопечерской школы в Киеве.

В связи с этим OBOZREVATEL узнал, сколько там стоит обучение, и что входит в "учебный пакет".

Согласно ценам, указанным на сайте школы, год обучения стоит почти $13 000 для младших классов. В эту сумму входит полноценный обед, но по желании родители могут заказать для ребенка и дополнительное питание: завтрак (1900 грн в месяц) и полдник (1700 грн в месяц). Отмечается, что еду готовит профессиональный шеф-повар, который имеет многолетний опыт работы в лучших ресторанах страны и специализируется именно на детском питании.

Семья Зеленского 24tv.ua

Фото: novoshkola.com.ua

Также "учебный пакет" полностью покрывает прямые и дополнительные расходы на обучение, которые предоставляются ребенку во время пребывания в школе, а именно:

Все необходимые учебники и дидактические материалы;

Пользование персональным планшетом, который задействован в обучении наравне с учебниками;

Школьная форма;

Спортивная футболка;

Посещение творческих кружков и спортивных секций по интересам;

Ежегодный медицинский осмотр.

Фото: osvitanova.com.ua

Фото: novoshkola.com.ua

Фото: novoshkola.com.ua

Фото: novoshkola.com.ua

Фото: novoshkola.com.ua

Отметим, что если в Новопечерской школе будут учиться двое детей, то родители получат скидку до 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли на празднование Дня знаний в Новопечерскую школу к своему сыну, который стал первоклассником, и устроили скандал с журналистами.

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