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2 сентября • обновлено в 13:25
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Зеленский отдал сына в элитную школу Киева: сколько стоит обучение

1.3т Читать материал на украинском

Сын президента Украины Владимира Зеленского, 6-летний Кирилл, пошел в первый класс частной Новопечерской школы в Киеве.

В связи с этим OBOZREVATEL узнал, сколько там стоит обучение, и что входит в "учебный пакет".

Согласно ценам, указанным на сайте школы, год обучения стоит почти $13 000 для младших классов. В эту сумму входит полноценный обед, но по желании родители могут заказать для ребенка и дополнительное питание: завтрак (1900 грн в месяц) и полдник (1700 грн в месяц). Отмечается, что еду готовит профессиональный шеф-повар, который имеет многолетний опыт работы в лучших ресторанах страны и специализируется именно на детском питании.

Зеленский отдал сына в элитную школу Киева: сколько стоит обучение

Семья Зеленского

24tv.ua

Зеленский отдал сына в элитную школу Киева: сколько стоит обучение

Фото: novoshkola.com.ua

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Также "учебный пакет" полностью покрывает прямые и дополнительные расходы на обучение, которые предоставляются ребенку во время пребывания в школе, а именно:

  • Все необходимые учебники и дидактические материалы;

  • Пользование персональным планшетом, который задействован в обучении наравне с учебниками;

  • Школьная форма;

  • Спортивная футболка;

  • Посещение творческих кружков и спортивных секций по интересам;

  • Ежегодный медицинский осмотр.

Зеленский отдал сына в элитную школу Киева: сколько стоит обучение

Фото: osvitanova.com.ua

Зеленский отдал сына в элитную школу Киева: сколько стоит обучение

Фото: novoshkola.com.ua

Зеленский отдал сына в элитную школу Киева: сколько стоит обучение

Фото: novoshkola.com.ua

Зеленский отдал сына в элитную школу Киева: сколько стоит обучение

Фото: novoshkola.com.ua

Зеленский отдал сына в элитную школу Киева: сколько стоит обучение

Фото: novoshkola.com.ua

Отметим, что если в Новопечерской школе будут учиться двое детей, то родители получат скидку до 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли на празднование Дня знаний в Новопечерскую школу к своему сыну, который стал первоклассником, и устроили скандал с журналистами.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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