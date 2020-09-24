Зеленский назначил судьей певца, участвовавшего в российской "Фабрике звезд"

Одессит Кирилл Гарник был назначен судьей окружного административного суда Киева бессрочно. Ранее он пытался строить карьеру певца и участвовал в российском проекте "Фабрика звезд".

Соответствующий указ о назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства. Также Гарник, помимо участия в талант-шоу в России, известен неоднозначными решениями по поводу акций протеста в Украине в 2013 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Гарник работает судьей уже почти 10 лет, с 2011 года. Он начал карьеру в судебной ветви власти с должности судьи Полтавского окружного административного суда по указу президента Виктора Януковича, в 2013 году был переведен в Киев.

Полномочия судьи у Гарника были прекращены по истечении пятилетнего срока в 2016 году, но он продолжил работать. Осенью 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала Высшему совету правосудия снова назначить его на должность судьи. Летом 2019 года соответствующее представление было направлено президенту Зеленскому.

Известно, что в июле 2013 года Гарник запрещал проводить акции протеста на улицах возле Киево-Печерской лавры, Владимирской горки и Софиевской площади из-за приезда в Украину на празднование 1025-летия крещения Киевской Руси московского патриарха Кирилла и президента РФ Путина.

Ранее Кирилл Гарник пытался построить карьеру поп-певца, участвовал в российском шоу "Фабрика звезд" 2004 года.

Смотрите видео выступления Гарника на "Фабрике звезд" в РФ:

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