Зеленская вызвала волну критики своим нарядом на деловой встрече

Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала волну критики в сети своим нарядом, который выбрала для деловой встречи с женщинами-послами нескольких стран мира. Многие пользователи посчитали ее образ неуместным и посоветовали сменить стилиста.

Так, для мероприятия Зеленская выбрала наряд в стиле кэжуал, созданный украинским дизайнером Катей Сильченко. Это блуза-оксфорд в терракотовую полоску и широкие брюки терракотового цвета. Снимки первая леди разместила на своих страницах в Facebook и Instagram.

"Приятная встреча с чудесным результатом. Спасибо Симмонс за идею провести неформальную встречу с женщинами – послами иностранных государств в Украине и за гостеприимство! А всем участникам — за открытость и готовность поддерживать Украину", – высказалась Елена.

В мероприятии приняли участие Посол Великобритании Мелинда Симмонс, Посол Аргентины Елена Летисия Тереса Микусински, Посол Канады Лариса Галадза, временная поверенная по делам США Кристина Квин, Посол ФРГ Анка Фельдгузен, Посол Финляндии Пяйви Маарит Лайне, Посол Хорватии Аница Джамич и Посол Черногории Драгица Понорац.

В комментариях под публикацией многие пользователи обратили внимание на внешний вид Елены. Большинству из них наряд первой леди не понравился. Также ей посоветовали отказаться от стилистов и более тщательно относиться к выбору одежды для официальных мероприятий.

"Елена, смените, пожалуйста, своего стилиста. Похоже, он вас ненавидит", – возмутились комментаторы.

"Когда вы научитесь одеваться как леди? Что за дизайнер с вами работает? Такое впечатление, что ребенок из маминой шкафы вещи вытягивает и меряет все вместе", – добавили другие.

Впрочем, некоторые пользователи высоко оценили вкус Елены Зеленской и похвалили ее стиль.

"Вы очень женственная и нежная! Самая стильная первая леди в истории Украины", – отметили поклонники.

Отметим, украинский бренд The Coat by Katya Silchenko — один из самых любимых брендов Зеленской. На самых разных мероприятиях она надевала пальто, костюмы, блузы, сшитые специально на заказ первой леди Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская встретилась с первой леди Турции и вызвала дискуссию своим нарядом. Cупруга президента Украины выбрала платье-футляр синего цвета с асимметричным вырезом.