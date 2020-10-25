Зеленская удивила стильным образом на выборах. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская в день местных выборов в Украине – 25 октября 2020 года – появилась на избирательном участке в стильном молодежном образе.

Так, жена президента Владимира Зеленского вышла на публику в ярком желтом свитере, брюках свободного кроя и белых кроссовках. Снимки обнародовали украинские СМИ, а также фото размещены на сайте Офиса президента.

Елена Зеленская пришла на выборы в ярком образе. УНИАН

Также Зеленская собрала волосы в хвост, украсив прическу платком в тон к свитеру. Она нанесла едва заметный дневной макияж, выделив глаза, а из аксессуаров выбрала лаконичные серьги.

Как оделась Зеленская на выборы 2020. Офис президента

Отметим, президент с женой голосовали на избирательном участке №800489 в Оболонском районе столицы по проспекту Героев Сталинграда 2. Во время их появления на публике возле здания участка провела свою акцию участница движения Femen. Когда глава государства шел к участку, выбежала девушка и подняла юбку. Акция была двухсекундная, девушку сразу задержала охрана президента. На изнанке юбки было написано Zexist.

Елена Зеленская на местных выборах. Big Kyiv

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, в 08:00 в Украине стартовали выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней. Впервые в истории независимости выборы организованы на новой территориальной основе: граждане голосуют за представителей новосозданных общин.