Зеленская пожаловалась на фейковые аккаунты в соцсетях

Первая леди Украины Елена Зеленская пожаловалась на появление фейковых страниц в соцсетях, которые публикуют сообщения от ее имени.

Так, супруга президента опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото кота, отметив, что ее домашний любимец, как и она, не довольна тем, что в сети появляются фейки.

"В последнее время уже несколько раз встречала якобы "мои" сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналам. Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться, независимо от моего желания или согласия. Но очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел", – написала Зеленская.

Зеленская предупредила о фейковых страницах в соцсетях Instagram Елены Зеленской

Первая леди также сообщила, что у нее есть только два официальных аккаунты – в Instagram и Facebook. Страниц в других соцсетях, Telegram- или YouTube-каналов у Зеленской нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская впервые рассказала подробности о том, как она переболела коронавирусом.