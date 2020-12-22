Зеленская появилась на публике в новом деловом образе: что выбрала первая леди. Фото

София Ковнир Люди 17:35, 22.12.2020 Обновлено: 18:01, 22.12.2020

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на запуске украинского аудиогида в музее Черногории. Супруга президента Владимира Зеленского появилась в деловом образе.

Для своего лука Зеленская выбрала светлую рубашку и серый пиджак. Соответствующее фото опубликовано на сайте главы государства (его можно посмотреть ниже).

Отметим, что первая леди дополнила свой образ платком на шее, а также брошью на пиджаке. Кроме того, супруга президента была в медицинской маске.

Елена Зеленская в деловом образе
president.gov.ua

Напомним, Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Как выглядит Елена Зеленская
24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская появилась на публике в черном костюме и вызвала споры у поклонников.

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