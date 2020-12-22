Зеленская появилась на публике в новом деловом образе: что выбрала первая леди. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на запуске украинского аудиогида в музее Черногории. Супруга президента Владимира Зеленского появилась в деловом образе.

Для своего лука Зеленская выбрала светлую рубашку и серый пиджак. Соответствующее фото опубликовано на сайте главы государства (его можно посмотреть ниже).

Отметим, что первая леди дополнила свой образ платком на шее, а также брошью на пиджаке. Кроме того, супруга президента была в медицинской маске.

Елена Зеленская в деловом образе president.gov.ua

Напомним, Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.

Как выглядит Елена Зеленская 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская появилась на публике в черном костюме и вызвала споры у поклонников.