Зеленская показала трогательное новогоднее фото

Первая леди Елена Зеленская поблагодарила ушедший 2019 год за массу новых эмоций, испытаний и вызовов.

Так, на своей странице в Instagram она показала трогательное праздничное фото возле новогодней елки. "Сказать, что 2019-й стал для меня годом-вызовом, – это, пожалуй, все равно что промолчать. И все же я хочу поблагодарить его. За испытания на прочность, за тренировку ответственности, за чувство поддержки – как никогда раньше, за марафон эмоций", – написала она.

Елена Зеленская 1plus1.ua

Зеленская пожелала, чтобы новый год стал для каждого из украинцев добрым, радостным и светлым.

"Прощай, 2019-й! И добро пожаловать, новый, 2020-й!" – подытожила первая леди.

Пользователи оценили ее открытость и подметили в комментариях, что на фото она очень красивая.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 31 декабря на 1 января поздравил граждан страны с Новым годом-2020 и Рождеством. Главным посылом было то, что все украинцы разные, однако в этом – сила нации и страны.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!