Зеленская показала трогательное новогоднее фото

Первая леди Елена Зеленская поблагодарила ушедший 2019 год за массу новых эмоций, испытаний и вызовов.
Так, на своей странице в Instagram она показала трогательное праздничное фото возле новогодней елки. "Сказать, что 2019-й стал для меня годом-вызовом, – это, пожалуй, все равно что промолчать. И все же я хочу поблагодарить его. За испытания на прочность, за тренировку ответственности, за чувство поддержки – как никогда раньше, за марафон эмоций", – написала она.
Елена Зеленская
1plus1.ua
Зеленская пожелала, чтобы новый год стал для каждого из украинцев добрым, радостным и светлым.
"Прощай, 2019-й! И добро пожаловать, новый, 2020-й!" – подытожила первая леди.
Пользователи оценили ее открытость и подметили в комментариях, что на фото она очень красивая.
Сказати, що 2019-й став для мене роком-викликом, – це, мабуть, все одно що промовчати 🙂 ⠀ Та все ж я хочу подякувати йому. За випробовування на міцність, за тренування відповідальності, за відчуття підтримки – як ніколи досі, за марафон емоцій. ⠀ Прощавай, 2019-й! ⠀ І ласкаво просимо, новий, 2020-й! Бажаю, щоб для кожного з нас він був добрим, радісним і світлим! ⠀ З Новим роком!🎄🤗
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 31 декабря на 1 января поздравил граждан страны с Новым годом-2020 и Рождеством. Главным посылом было то, что все украинцы разные, однако в этом – сила нации и страны.
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