Зеленская похвасталась стильным образом от украинского дизайнера. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская прилетела в Австрию в новом стильном образе от украинского дизайнера Кати Сильченко.

Для открытия украиноязычного аудиогида в венском Музее истории искусств с президентом Владимиром Зеленским она выбрала блузку и брючный костюм бежевого цвета. Снимки наряда опубликованы на ее странице в Instagram (фото смотрите ниже).

"Мы вместе с руководством музея, вместе с нашим посольством использовали период карантина для того, чтобы подготовить этот аудиогид, чтобы, когда пандемия наконец-то закончится, украинцы смогли открыть для себя венский Музей истории искусств на родном языке", – отметила первая леди.

Супруги Зеленских на открытии украиноязычного аудиогида. Instagram Елены Зеленской

Так, автором наряда для Зеленской есть бренд Кати Сильченко The COAT. Одежду этого дизайнера также часто носят певицы Вера Брежнева, Настя Каменских, Тина Кароль, телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина.

Публикация Зеленской. Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская на открытии украиноязычного аудиогида в музее Вены: смотреть фото

Зеленская на открытии украиноязычного аудиогида. Instagram Елены Зеленской

Зеленская в Музее истории искусств. Instagram Елены Зеленской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская пожаловалась на появление фейковых страниц в соцсетях, которые публикуют сообщения от ее имени.