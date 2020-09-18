Зеленская о стереотипах в обществе: пора это изменить

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, какие существуют стереотипы в украинском обществе.

По ее инициативе 11 сентября Украина стала участницей международного "Партнерства Биарриц", которое было начато лидерами стран Группы семи (G7) для достижения равных прав и возможностей в обществе и отсутствии ограничений по любым признакам, пишет пресс-служба президента.

"Сами того не замечая, мы живем со стереотипами, запрограммированными в нас еще с прошлого столетия, умножаем их и проектируем на тех, кто рядом. Пришло время это изменить. Партнерство Биарриц – это о равенстве, равных правах и возможностях", – отметила Зеленская .

Украина официально стала участницей "Партнерства Биарриц". Пресс-служба президента Украины

Первая леди отметила, что в Украине существует немало барьеров, которые нужно разрушать: дискриминация по возрасту, полу или религиозными предпочтениями. Также, по словам Зеленской, ошибочным есть мнение о том, что насилие в семье – проблема личная и о ней не следует говорить на людях.

Супруга президента рассказала, что в рамках партнерства Украина взяла на себя обязательства в нескольких сферах, которые должна выполнить: создать безбарьерное пространство для всех граждан; позволить мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком, а женщинам – выбирать любую профессию; создать систему реагирования на случаи домашнего насилия с достаточным количеством убежищ для пострадавших.

"Партнерство Биарриц – об этом. О равных возможностях для всех украинцев во всех сферах жизни. И о настоящих семейных ценностях: любовь и уважение, взаимопомощь и совместная забота о детях", – добавила Зеленская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская прилетела в Австрию в новом стильном образе от украинского дизайнера Кати Сильченко. Для открытия украиноязычного аудиогида в венском Музее истории искусств с президентом Владимиром Зеленским она выбрала блузку и брючный костюм бежевого цвета.