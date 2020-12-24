Зеленская о сотрудничестве с "Кварталом 95": я не хочу на них влиять и стараюсь не лезть

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, что до сих пор продолжает сотрудничество с "Кварталом 95", но не влияет на контент, который производится студией.

Об этом шла речь в интервью первой леди изданию НВ. Также Зеленская добавила, что с творческим коллективом она сохранила дружеские отношения и помогает им советами, но предпочитает не вмешиваться в работу редакторов и авторов.

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"Я пытаюсь совмещать свою деятельность с "Кварталом 95". Конечно, на "Квартал" уходит намного меньше времени, но они меня понимают, отпускают, поддерживают. И времени нет, и с морально-этической точки зрения я не хочу на них влиять. Это сатира, они должны быть свободны. Мы остались друзьями, я могу посоветовать, если меня что‑то спросят, но стараюсь сама не лезть", – высказалась Елена Зеленская.

Также она добавила, что полностью прекратила работу в шоу "Вечерний квартал", но продолжает тесно сотрудничать с другими проектами. Первая леди добавила, что иногда высказывает свое мнение коллективу "Квартала", но финальное решение принимают они.

"Конечно, могу сделать замечание. Меня всегда выслушают, но это их решение. Есть редакторский коллектив, авторский. Это их коллективное решение, они его приняли", – подытожила Зеленская.

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