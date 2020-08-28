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Зеленое платье Мелании Трамп рассмешило сеть. Фото

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
3,4 т.
В сети высмеяли образ Мелании Трамп

В сети высмеяли образ Мелании Трамп. Getty Images

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания посетила вечер Республиканского национального съезда в зеленом платье и рассмешила сеть.

Снимок опубликовало издание New York Post. В кадре 50-летняя знаменитость запечатлена в наряде с плиссированной ткани с тонким красным ремнем. Мероприятие первая леди посетила вместе с Дональдом Трампом (фото смотрите ниже).

В соцсети Twitter пользователи высмеяли внешний вид Мелании, сравнив ее платье с "зеленым экраном" (фон, который используется для наложения на него другого кадра. – Ред.).

Мелания Трамп стала героем мемов после съезда республиканцев

Мелания Трамп стала героем мемов после съезда республиканцев New York Post

Так, с помощью фотошопа американцы начали накладывать на платье первой леди различные изображения и анимации: полицейское насилие во время протестов Black Lives Matter, прогноз погоды и многое другое.

В сети высмеяли зеленое платье Мелании Трамп

В сети высмеяли зеленое платье Мелании Трамп скриншот Twitter

"Нам понравилось платье Мелании". Надпись на платье: "BlackLivesMatter"

"Нам понравилось платье Мелании". Надпись на платье: "BlackLivesMatter" скриншот Twitter

На платье Мелании начали накладывать различные изображения

На платье Мелании начали накладывать различные изображения скриншот Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мелания снова отказалась дать Дональду руку, когда их самолет прибыл на базу Эндрюс в Вашингтоне, округ Колумбия.

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