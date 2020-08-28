Зеленое платье Мелании Трамп рассмешило сеть. Фото

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания посетила вечер Республиканского национального съезда в зеленом платье и рассмешила сеть.

Снимок опубликовало издание New York Post. В кадре 50-летняя знаменитость запечатлена в наряде с плиссированной ткани с тонким красным ремнем. Мероприятие первая леди посетила вместе с Дональдом Трампом (фото смотрите ниже).

В соцсети Twitter пользователи высмеяли внешний вид Мелании, сравнив ее платье с "зеленым экраном" (фон, который используется для наложения на него другого кадра. – Ред.).

Мелания Трамп стала героем мемов после съезда республиканцев New York Post

Так, с помощью фотошопа американцы начали накладывать на платье первой леди различные изображения и анимации: полицейское насилие во время протестов Black Lives Matter, прогноз погоды и многое другое.

В сети высмеяли зеленое платье Мелании Трамп скриншот Twitter

"Нам понравилось платье Мелании". Надпись на платье: "BlackLivesMatter" скриншот Twitter

На платье Мелании начали накладывать различные изображения скриншот Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мелания снова отказалась дать Дональду руку, когда их самолет прибыл на базу Эндрюс в Вашингтоне, округ Колумбия.

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